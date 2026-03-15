Thể Công Viettel thắng Hải Phòng, CLB Công an TPHCM đánh bại PVF-CAND

Thể Công Viettel bám đuổi CLB Công an Hà Nội

Chứng kiến CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng Ninh Bình ở vòng 16 V-League, các cầu thủ Thể Công Viettel vì vậy đặt quyết tâm cao giành chiến thắng trước Hải Phòng để tiếp tục đua tranh ngôi vương mùa này khi tiếp đón đối thủ trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 15/3.

Thể Công Viettel và CLB Hải Phòng đã có thế trận cân bằng trong hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy đội khách mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi tạo ra không ít tình huống tấn công nguy hiểm về phía Thể Công Viettel trong hiệp 1. Phút 32, tiền đạo Tagueu khiến đội chủ nhà thót tim khi thoát xuống mạnh mẽ bên cánh trái, vượt qua cả thủ môn Văn Việt nhưng cú dứt điểm cuối cùng của chân sút người Cameroon lại đưa bóng đi chệch khung thành đã bỏ trống.

Trong khi đó, đội chủ nhà cũng tiếc nuối không kém khi pha bật cao đánh đầu của Paulinho ở phút 45 đã khiến thủ môn Đình Triệu hoàn toàn bó tay nhưng bóng lại đập trúng xà ngang bật ra ngoài. Tỷ số hoà được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel đánh bại Hải Phòng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra cân bằng với cả hai đội. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 60 khi Tuấn Tài thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm giúp Lucao bật lên đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Đình Triệu để mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Sau bàn thua, Hải Phòng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự chơi chắc chắn của đội chủ nhà. Dù cầm bóng nhiều hơn trong những phút cuối, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Thể Công Viettel tiếp tục bám đuổi CLB Công an Hà Nội trong cuộc đua ngôi vương V-League mùa này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chung cuộc, Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng, qua đó rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội xuống còn 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

CLB Công an TPHCM vững vàng ở vị trí thứ 5

Trận đấu giữa CLB Công an TPHCM và PVF-CAND tối 15/3 cũng kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Giống như trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hải Phòng, cả CLB Công an TPHCM và PVF-CAND kết thúc hiệp 1 với tỷ số hoà mà không có bàn thắng nào được ghi.

Khoa Ngô ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Công an TPHCM đánh bại PVF-CAND (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cục diện trận đấu trong hiệp 2 khá cân bằng nhưng cuối cùng tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô đã toả sáng ở phút 76 với bàn thắng giúp CLB Công an TPHCM mở tỷ số. Đó là tình huống mà Khoa Ngô đã dứt điểm đầy cảm giác sau đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội vào vòng cấm, khiến thủ thành Sỹ Huy không có cơ hội cản phá.

Trong những phút còn lại, PVF-CAND tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Patrick Lê Giang, buộc phải chấp nhận thất bại 0-1 trước đối thủ.

PVF-CAND (xanh) rơi xuống vị trí cuối bảng V-League (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chiến thắng này giúp CLB Công an TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 với 26 điểm sau 16 vòng đấu tại LPBank V-League 2025-2026, trong khi trận thua đã khiến PVF-CAND rơi xuống vị trí cuối bảng khi mới giành được 11 điểm.