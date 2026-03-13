CLB Công an Hà Nội và bước ngoặt ở hành trình chinh phục vô địch V-League

Đội đầu bảng và khoảng cách điểm tương đối tốt

Trước vòng 16 V-League diễn ra cuối tuần này, CLB CAHN có 35 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 4 điểm, hơn đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ninh Bình đến 7 điểm. Điều quan trọng hơn nữa, CLB CAHN vẫn thi đấu ít hơn hai đối thủ nói trên một trận.

Nếu đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking giải quyết tốt trận đấu bù với đội xếp áp chót bảng xếp hạng SHB Đà Nẵng trong ít ngày tới, khoảng cách điểm giữa họ với nhóm các đội bám đuổi sẽ còn được nới rộng hơn nữa.

Tuy nhiên, đấy là xét trên lý thuyết, còn trên thực tế, đường đua phía trước CLB CAHN vẫn còn không ít gập ghềnh. Gần đây nhất, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội vừa thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng 15 V-League.

CLB CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng đường đua trước mắt Quang Hải và các đồng đội không ít gập ghềnh (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trận thua đấy ngăn cản CLB CAHN bứt phá quá xa so với Thể Công Viettel. Đồng thời, cũng chính trận thua đấy chỉ ra rằng CLB CAHN dù là đội bóng siêu mạnh, nhưng không phải không thể bị đánh bại tại V-League.

CLB CAHN có thể tự hào và tự tin rằng họ là đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ U23, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhất tại giải trong nước. Trong đội hình của đội bóng này có Quang Hải, Đình Bắc, Lê Văn Đô, Minh Phúc, Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, thủ môn Nguyễn Filip…

Đấy là chưa kể hai cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức và Vũ Văn Thanh, do chấn thương, ít thi đấu cho CLB CAHN trong mùa giải năm nay, cộng thêm dàn ngoại binh rất chất lượng, như tiền đạo Alan, tiền vệ tấn công Leo Artur, tiền vệ trung tâm Vitao, hay trung vệ Hugo Gomes.

Dàn nội và ngoại binh hùng hậu ấy giúp cho CLB CAHN rất “dai sức” trong cuộc đua đường trường như V-League. Đội bóng này thậm chí thường xuyên chỉ sử dụng Đình Bắc trong vai trò cầu thủ dự bị, vài lần khuyết một vài hậu vệ quan trọng như Việt Anh, Đoàn Văn Hậu hay Đình Trọng, nhưng vẫn có khả năng bứt phá mạnh mẽ tại giải trong nước.

Tuy nhiên, đấy là tính ở cuộc chiến đường dài. Còn nếu chỉ tính những trận đối đầu riêng lẻ, ở V-League vẫn có một số ít đội bóng có thể đánh bại CLB CAHN trong các cuộc so tài tay đôi.

Ngay cả tiền đạo Đình Bắc cũng trải qua mùa giải không dễ dàng, phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt của V-League (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trường hợp của Hà Nội FC cách đây khoảng một tuần là ví dụ sinh động. Hà Nội FC cũng có một loạt tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ U23 và cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, như Văn Quyết, Nguyễn Văn Tùng, Hai Long, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung, thủ môn Quan Văn Chuẩn…

Những đội bóng như thế thừa kinh nghiệm để phong tỏa các ngôi sao của CLB CAHN. Nếu họ có thêm chiến thuật và phong độ tốt ở thời điểm bóng lăn, họ sẽ làm nên chuyện.

Trường hợp tương tự cũng có thể đến ở trận Ninh Bình tiếp CLB CAHN trên sân Ninh Bình vào chiều thứ bảy (14/3). Đội bóng có Nguyễn Lê Phát, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Thanh Thịnh, Quốc Việt, Lê Văn Thuận, thủ môn Đặng Văn Lâm là ngôi sao đương thời hoặc cựu ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Nếu CLB CAHN lại sảy chân trước CLB Ninh Bình ở vòng 16 V-League, họ sẽ ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng mà các đối thủ “phà vào gáy” mình. Sau lần lên ngôi vào năm 2023, CLB Công an Hà Nội kỳ vọng lần thứ hai lên ngôi vô địch giải quốc nội, sau hai năm liên tiếp đăng quang của CLB Nam Định (mùa giải 2023-2024 và 2024-2025).

Chiến binh thầm lặng

Không ồn ào, không hừng hực khí thế như Hà Nội FC, Ninh Bình, nhưng có một đối thủ có lẽ sẽ khiến CLB CAHN ngại nhất trên đường đua đến ngôi vô địch V-League 2025-2026, đó là Thể Công Viettel.

Xét về chiều sâu đội hình, xét về số lượng các ngôi sao, Thể Công Viettel không sánh được với CLB CAHN. 2 mùa giải gần nhất, Thể Công Viettel cũng buộc phải chia tay với vài ngôi sao sáng giá nhất của họ, đó là tiền vệ Hoàng Đức, Đức Chiến, cùng cầu thủ chạy cánh phải Trương Tiến Anh (đều gia nhập CLB Ninh Bình).

Thể Công Viettel đang âm thầm bám sát ngôi đầu bảng của CLB CAHN (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chưa kể trung vệ Thanh Bình của Thể Công Viettel sa sút phong độ khá nhanh. Anh đã mất đi hình ảnh của một trong những trung vệ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam, từng được HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng.

Đấy chính là lý do mà Thể Công Viettel không thể tiến như vũ bão như CLB CAHN trên bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Velizar Popov (Bulgaria) vẫn bước những bước thầm lặng, trước khi họ nhích từng chút một lên vị trí rất cao.

Rất nhiều trận tại V-League mùa này, Thể Công Viettel chỉ thắng sát nút đối thủ. Đấy cũng có thể là phương án “liệu cơm gắp mắm” của HLV Popov. Đội của ông thắng vừa đủ, tăng tốc vừa đủ để giành đủ 3 điểm, tránh không mất quá nhiều sức và tránh lộ hết bài.

Trong đội hình của Thể Công Viettel vẫn còn một số gương mặt rất chất lượng, như trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ trái Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Những cầu thủ này có thể không quá hào nhoáng như Hoàng Đức, Đức Chiến (Ninh Bình), Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip (CLB CAHN), nhưng họ đại diện cho sự bền bỉ và kiên cường của Thể Công Viettel.

Khuất Văn Khang (phải) và CLB Thể Công Viettel có sự bền bỉ đáng nể (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Và như đã nói, chỉ cần CLB CAHN sảy chân trước đội bóng khó chịu Ninh Bình ở vòng 16, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội có khi sẽ thấy Thể Công Viettel ở sát ngay sau lưng họ, vì Thể Công Viettel là đội tận dụng cơ hội rất tốt.

Những “kẻ phá bĩnh”

Trong nhóm đầu, có hai đội bóng không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch là Hà Nội FC (24 điểm, xếp hạng 4) và CLB Công an (CA) TPHCM (23 điểm, xếp thứ 5), nhưng hai đội này có khả năng ngán chân các đội đầu bảng ở phần còn lại của V-League 2025-2026.

Với Hà Nội FC, như đã đề cập, đây là đội bóng sở hữu dàn ngôi sao đông đảo, không thiếu khát vọng chiếm vị trí cao nhất. Điểm trừ của Hà Nội FC trong mùa giải hiện nay là họ bất đắc dĩ phải “thay tướng giữa dòng”.

CLB CA TPHCM có thể là đội bóng ngán đường nhóm các đội đầu bảng ở giai đoạn cuối giải (Ảnh: Đ.V).

HLV người Australia Harry Kewell đến với đội bóng từng 6 lần vô địch V-League khá muộn, ở thời điểm mà Hà Nội FC đã rơi xuống vị trí khá thấp trên bảng xếp hạng. Cựu ngôi sao từng khoác áo CLB Liverpool (Anh) mất thời gian để hồi sinh đội bóng này, làm quen với các học trò, cũng như thổi hồn mình vào lối chơi của Hà Nội FC.

Riêng giai đoạn từ nay đến cuối mùa, nhiều khả năng giới bóng đá và người hâm mộ trong nước sẽ thấy một bộ mặt khác của Hà Nội FC. Thứ nhất, họ là chuyên gia tăng tốc ở giai đoạn cuối, họ có kinh nghiệm thực hiện điều này.

Càng về giai đoạn cuối mùa bóng, Hà Nội FC thi đấu càng hay, nhờ các cầu thủ của họ đạt trạng thái tốt nhất ở giai đoạn này.

Thứ nhì, các cầu thủ Hà Nội FC và HLV Kawell đã hiểu nhau, đã có niềm tin vào nhau, nên giai đoạn cuối giải, Hà Nội FC thi đấu thanh thoát hơn, họ sẽ tiến nhanh hơn so với giai đoạn đầu giải.

Vả lại, lịch thi đấu của Hà Nội FC từ nay đến cuối mùa khá thuận lợi. Đội bóng của HLV Harry Kewell chỉ còn một trận đấu gặp các đội trong nhóm mạnh nhất, là trận gặp Ninh Bình ở vòng 20. Còn lại, Hà Nội FC chỉ phải gặp đội đang xếp dưới họ.

V-League cũng là nơi phát hiện tài năng cho đội tuyển quốc gia, mới nhất là trường hợp của thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik, người đang khoác áo CLB CA TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Tương tự như thế là trường hợp của CLB CA TPHCM. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức không đủ sức cạnh tranh vị trí cao nhất, nhưng họ là đối thủ cực kỳ khó chịu cho các đội bóng đang xếp ở những vị trí cao nhất.

Đội bóng của tiền đạo Tiến Linh, thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Quốc Cường, ngôi sao Việt kiều Williams Grant và đặc biệt là HLV Lê Huỳnh Đức cần một cú hích tinh thần đủ mạnh để họ đầu tư mạnh hơn nữa, hướng đến vị trí thật cao ở mùa bóng tới.

Cú hích tinh thần đó không gì tốt hơn là đánh bại các đối thủ mạnh nhất ở phần còn lại của V-League, gồm CLB CAHN (vòng 19), Thể Công Viettel (vòng 25), Ninh Bình (vòng 24), Hà Nội FC (vòng 26), để nhận biết rằng họ cần đầu tư những gì cho mùa giải tiếp theo.

Nhìn chung, xếp hạng của nhóm đầu V-League 2025-2026 phản ánh tương đối chính xác sự chuẩn bị của các CLB cho mùa giải hiện nay. Những đội đầu tư rầm rộ nhất (CLB Công an Hà Nội, Ninh Bình) đang chiếm những vị trí cao nhất. Đội có phương án bền bỉ nhất đang giữ vị trí có thể chi phối đường đua (Thể Công Viettel).

Ngược lại, những đội gặp trục trặc trong quá trình giải đấu diễn ra (Hà Nội FC, đương kim vô địch Nam Định) tự đánh mất cơ hội xưng vương của mình, họ phải mất thời gian để trở lại quỹ đạo chiến thắng, đành hy vọng đua tranh ngôi vô địch ở mùa sau…

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 15 (Ảnh: VPF).