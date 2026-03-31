Thất bại trước U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan tan mộng vô địch

Trước lượt trận cuối cùng giải CFA Team China 2026 tại Trung Quốc, U23 Thái Lan đang dẫn đầu với 4 điểm, hơn U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc (cùng 2 điểm) và U23 Việt Nam (1 điểm). “Voi chiến” nắm trong tay quyền tự quyết khi chỉ cần giành chiến thắng là sẽ giành chức vô địch.

U23 Triều Tiên giành chiến thắng trước U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Đội bóng Đông Nam Á khởi đầu trận đấu với quyết tâm cao. Tuy nhiên, họ lại xử lý khá vội vàng, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Trong khi đó, U23 Triều Tiên kiên trì với lối chơi phòng ngự, phản công.

Phút 19, U23 Triều Tiên đã có bàn thắng mở tỷ số khá bất ngờ. Từ pha xuống bóng bên cánh phải, Choe Kuk thực hiện đường căng ngang cho An Kyong Ung băng vào dứt điểm tung lưới U23 Thái Lan.

Sau bàn thua này, U23 Thái Lan gặp vấn đề tâm lý, còn U23 Triều Tiên thi đấu tự tin. Tới phút 26, đội bóng Đông Á được hưởng phạt đền khi Ri Il Song bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ri Il Song đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Triều Tiên vượt lên dẫn đầu, còn U23 Thái Lan hết cơ hội vô địch (Ảnh: FAT).

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan tràn lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Phút 52, Teerapat nhen nhóm hy vọng cho “Voi chiến” khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, càng về cuối trận, U23 Thái Lan lại càng đuối sức. Trong bối cảnh ấy, U23 Triều Tiên đã tận dụng lợi thế về thể lực. Tới phút 86, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Triều Tiên đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 do công của Choe Kuk.

Với kết quả này, U23 Triều Tiên vượt qua U23 Thái Lan để dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm (hiệu số +2). U23 Trung Quốc cần phải thắng U23 Việt Nam với cách biệt 3 bàn (hoặc với cách biệt 2 bàn có tỷ số từ 3-1 trở lên) mới giành chức vô địch.