Thành tích ấn tượng của vận động viên Ironman Võ Quốc Tuân

Triathlon gồm 3 môn thi đấu vô cùng khắc nghiệt gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp. Tùy thuộc vào từng cuộc thi mà quãng đường của mỗi nội dung nói trên sẽ khác.

VĐV Triathlon Võ Quốc Tuân qua đời ở tuổi 42 (Ảnh: Liên đoàn Triathlon Việt Nam).

Để được gọi là Ironman, thường thì các VĐV tham gia thi đấu Triathlon phải chinh phục được hai cấp độ chính. Đầu tiên ở cấp độ Iroman 70.3 (thường được hiểu là “bán Ironman"), các VĐV phải bơi quãng đường 1,9km, đạp xe 90km và chạy bộ 21km.

Còn quãng đường dành cho VĐV ở các nội dung Ironman toàn phần (hoặc Ironman 140.6) là bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy bộ 42km.

Thường thì các VĐV Ironman thi đấu nội dung "toàn phần" phải trải qua tổng thời gian thi đấu hơn 10 tiếng đồng hồ không nghỉ, cho cả 3 nội dung với quãng đường như trên. Với mỗi phần thi riêng biệt đều có giới hạn khung thời gian tối đa để hoàn thành từng phần thi.

Ironman Tuân Võ (tên đầy đủ là Võ Quốc Tuân) là một trong những Ironman thuộc vào hàng nổi tiếng và bền bỉ nhất trong giới VĐV chuyên thi đấu Triathlon tại Việt Nam.

Võ Quốc Tuân còn là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam, là Chủ tịch của CLB Triathlon Đà Nẵng.

Năm 2018, Võ Quốc Tuân xếp hạng 188/1.250 VĐV tham dự giải "Ironman 140.6" ở Langkawi (Malaysia). Năm đó, anh về đích với thành tích 12 giờ 11 phút, trở thành VĐV số một Việt Nam thời điểm đó. Còn tại giải Ironman 70.3 năm 2018 ở Đà Nẵng, anh nằm trong nhóm 4 VĐV xuất sắc nhất nước.

Sáng qua, làng Triathlon Việt Nam chia sẻ thông tin buồn, VĐV Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời đêm 22/12, ở tuổi 42.

Sự ra đi của VĐV này khiến cộng đồng Triathlon Việt Nam vô cùng tiếc nuối. Nhiều người cho đến lúc này vẫn chưa hết bất ngờ với thông tin mà họ nhận được, bởi trước khi qua đời, VĐV Võ Quốc Tuân không có dấu hiệu gì đặc biệt về sức khỏe.