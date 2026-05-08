Aston Villa đối đầu Freiburg ở chung kết Europa League

Bước vào trận bán kết lượt về tại Villa Park sáng 8/5, với áp lực phải thắng sau thất bại 0-1 ở lượt đi, HLV Unai Emery một lần nữa chứng minh tại sao ông được gọi là "Vua Europa League".

Trong bối cảnh Onana chấn thương, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có quyết định táo bạo khi kéo Victor Lindelof xuống đá tiền vệ trụ. Sự điều chỉnh này giúp Aston Villa bóp nghẹt khu trung tuyến của Nottingham Forest ngay từ những phút đầu.

Aston Villa thắng áp đảo Nottingham ở lượt về (Ảnh: Getty).

Phút 36, sự hưng phấn của đội chủ nhà được cụ thể hóa. Buendia có pha đi bóng kỹ thuật bên hành lang trái, vượt qua vòng vây cầu thủ đối phương trước khi dọn cỗ để Ollie Watkins dứt điểm cận thành mở tỷ số. Trên khán đài, Thái tử William cùng hàng vạn khán giả đã có dịp ăn mừng đầy phấn khích.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì trong hiệp hai. Phút 55, sau khi Pau Torres bị phạm lỗi trong vòng cấm, Buendia không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-0.

Nottingham có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 70, nhưng phản xạ xuất thần của Emiliano Martinez trước cú dứt điểm của Chris Wood đã dập tắt hy vọng của đội khách. Những phút cuối trận chứng kiến màn trình diễn cá nhân của McGinn với cú đúp ở các phút 77 và 80, ấn định chiến thắng 4-0 (chung cuộc 4-1) cho Aston Villa.

Ở cặp bán kết còn lại sáng 8/5, Freiburg cũng đã tạo nên một hành trình đầy kịch tính trước Braga. Đại diện Bundesliga nhận được "món quà" từ sớm khi Dorgeles của đội khách nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút thứ 6.

Lợi thế hơn người giúp Freiburg nhanh chóng áp đặt lối chơi và ghi liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Kubler và Manzambi ngay trong hiệp một.

Freiburg tạo nên màn lội ngược dòng trước Braga (Ảnh: Getty).

Dù Braga đã thi đấu đầy nỗ lực và có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 79 của Pau Victor, nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Bồ Đào Nha làm được. Freiburg bảo toàn thành công lợi thế để chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết lịch sử.

Chiến thắng của Aston Villa và Freiburg hứa hẹn một trận chung kết Europa League cân sức và khó lường. Với Aston Villa, đây là cơ hội để họ khẳng định vị thế của bóng đá Anh tại đấu trường châu lục dưới triều đại Unai Emery.

Trong khi đó, Freiburg đang viết nên câu chuyện cổ tích cho riêng mình bằng lối chơi kỷ luật và tinh thần rực lửa của người Đức.

Trận chung kết Europa League 2025-2026 sẽ diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 20/5 tới. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu kinh nghiệm của Aston Villa hay sự bùng nổ của Freiburg sẽ lên ngôi vương tại Thổ Nhĩ Kỳ.