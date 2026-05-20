Dự đoán kết quả trận chung kết Europa League Aston Villa gặp Freiburg

Trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Trước thềm trận đấu này, siêu máy tính Opta đánh giá cao cơ hội giành chức vô địch của Aston Villa. Khả năng đội bóng nước Anh giành chiến thắng là 55,9% (67,8% khả năng vô địch), cơ hội thắng của Freiburg chỉ là 19,5% (32,2% khả năng vô địch). Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút là 24,6%.

Arsenal bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ khi họ sở hữu “ông vua Europa League” Unai Emery. Chiến lược gia người Tây Ban Nha rất có duyên với giải đấu này khi từng vô địch 4 lần vào các mùa giải 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 (Sevilla) và 2020-2021 (Villarreal). Cùng với đó, ông từng giành ngôi á quân Europa League cùng Arsenal ở mùa giải 2018-2019.

Đây là trận chung kết cúp châu Âu thứ 6 trong sự nghiệp của Unai Emery, ngang bằng với thành tích của Carlo Ancelotti, Alex Ferguson và Jose Mourinho. Ông chỉ xếp sau cựu HLV Giovanni Trapattoni (7 lần).

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, HLV Unai Emery sẽ sáng ngang Trapattoni, Ancelotti và Mourinho (5 lần) về số lần vô địch cúp châu Âu.

Trong lịch sử, chỉ có 3 HLV đã từng vô địch UEFA Cup/Europa League với hai CLB khác nhau là Unai Emery, Trapattoni (Juventus hai lần, Inter) và Mourinho (Porto, Man Utd). Chưa có HLV nào từng làm được điều đó với ba đội bóng. Điều đó có nghĩa rằng HLV Unai Emery đang đứng trước thời cơ làm nên lịch sử.

HLV Unai Emery đã trải qua tổng cộng 115 trận đấu tại Europa League với 5 CLB (Arsenal, Aston Villa, Sevilla, Valencia và Villarreal), trong đó, ông giành chiến thắng thắng trong 71 trận. Tại Aston Villa, HLV này đạt tỷ lệ thắng cao nhất (12/14 trận, 85,7%). HLV người Tây Ban Nha đồng thời nắm giữ kỷ lục về số trận thắng nhiều nhất (71) và số bàn thắng nhiều nhất (216) trong lịch sử UEFA Cup/Europa League.

Ở chiều ngược lại, HLV Julian Schuster (41 tuổi 35 ngày) của Freiburg sẽ là HLV người Đức trẻ nhất góp mặt trong trận chung kết cúp châu Âu kể từ Matthias Sammer (34 tuổi) khi giúp Dortmund lọt vào trận chung kết UEFA Cup 2002.

Freiburg đã có lần đầu tiên lọt vào chung kết cúp châu Âu. Họ trở thành đội bóng Đức thứ 16 góp mặt trong trận đấu cuối cùng ở cúp châu Âu.

Trong khi đó, Aston Villa mới lọt vào trận chung kết cúp châu Âu thứ hai trong lịch sử. Trước đó, họ từng góp mặt trong trận chung kết cúp C1 châu Âu năm 1982. Trong trận đấu đó, CLB thành Birmingham đã giành chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich.

Kể từ đầu mùa giải 2023-2024, không có đội bóng nào giành chiến thắng ở đấu trường châu Âu nhiều hơn Aston Villa (26 trận). Chỉ có Arsenal (19 trận) giữ sạch lưới nhiều hơn so với Aston Villa trong thời gian này (16 trận).

Freiburg đủ sức thách thức hàng thủ Aston Villa. Ở mùa giải này, họ đã ghi tới 25 bàn thắng ở Europa League mùa giải này, nhiều nhất giải đấu. Trong đó, tiền vệ công Vincenzo Grifo là nhân tố đáng chú ý nhất của Freiburg. Cầu thủ này tham gia vào nhiều bàn thắng nhất Europa League mùa này (9 bàn, ghi 5 bàn, kiến tạo 4 lần). Anh đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 5 trận ra sân gần nhất cho Freiburg ở Europa League mùa này.

Trong khi đó, Johan Manzambi dẫn đầu Europa League về số lần giành lại bóng (72 lần), tranh chấp bóng (97 lần), phạm lỗi (37 lần) và xếp thứ hai về số cú dứt điểm (32 lần).

Bên phía Aston Villa, tiền vệ Morgan Rogers đứng đầu về số cơ hội tạo ra (27 lần) ở Europa League và số lần chạm bóng trong vòng cấm (65 lần. Tiền đạo Ollie Watkins đang có phong độ tốt khi vừa ghi hai bàn trong trận đấu với Liverpool cuối tuần qua. Emiliano Buendia cũng ghi 3 bàn thắng và kiến tạo 5 đường chuyền thành bàn trong 11 trận ra sân ở Europa League mùa này.

Thống kê đối đầu Aston Villa vs Freiburg

Đây là lần đầu tiên Aston Villa chạm trán với Freiburg trong lịch sử. Đây cũng là trận chung kết Europa League đầu tiên giữa những đội bóng chưa từng đối đầu kể từ mùa giải 2019-2020 (Sevilla thắng 3-2 trước Inter Milan).

Trong quá khứ, Freiburg chỉ có 1 lần đụng độ với một CLB Anh ở đấu trường châu Âu là West Ham ở Europa League mùa giải 2023-2024. Freiburg đã toàn thua trong cả hai trận gặp West Ham ở vòng bảng. Sau đó, hai đội tái ngộ ở vòng tứ kết. West Ham đã vượt qua đại diện nước Đức với tổng tỷ số 5-1.

Đây là trận chung kết cúp châu Âu thứ 11 giữa hai CLB Anh và Đức trong lịch sử. Trong 10 trận trước đó, các CLB Anh đã thắng tới 8 trận. Chỉ có hai CLB Đức chiến thắng là Dortmund (trước Liverpool, chung kết cúp C2 châu Âu 1965-1966) và Bayern Munich (trước Leeds, chung kết cúp C1 châu Âu 1974-1975).

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Freiburg

Aston Villa không có sự phục vụ của Amadou Onana, Boubacar Kamara, Alysson Edward.

Freiburg vắng mặt 4 cầu thủ là Patrick Osterhage, Daniel-Kofi Kyereh, Max Rosenfelder, Yuito Suzuki vì lý do chấn thương.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Freiburg

Freiburg: Noah Atubolu, Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu, Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler, Niklas Beste, Johan Manzambi, Vincenzo Grifo, Igor Matanovic.

Aston Villa: Emiliano Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Lamare Bogarde, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia, Ollie Watkins.

Dự đoán tỷ số Aston Villa 1-0 Freiburg