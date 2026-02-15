Thắng đậm Sociedad, Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu bảng của Barcelona

Đội hình thi đấu

Tiếp đón Sociedad trên sân Bernabeu ở vòng 24 La Liga, Real Madrid đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm. HLV Arbeloa để Mbappe ngồi trên ghế dự bị và nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Guler, Vinicius, Gonzalo Garcia.

Vinicius tỏa sáng với cú đúp trên chấm phạt đền (Ảnh: Getty).

Gonzalo Garcia đã chứng minh giá trị của mình khi ở phút thứ 5, tiền đạo trẻ này đã giúp Real Madrid dẫn trước 1-0 sau đường kiến tạo của Trent Alexander-Arnold.

Bất ngờ đã xảy ra khi Sociedad san bằng tỷ số 1-1 từ quả penalty của Oyarzabal sau pha phạm lỗi của Huijsen ở phút 21. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Vinicius kiếm về 11m và đích thân thực hiện quả phạt đền để giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 31, Valverde đi bóng kỹ thuật bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho Real Madrid. Đây là những pha xử lý thường thấy của tiền vệ người Uruguay tại Real Madrid nhiều năm qua.

Hiệp 1 kết thúc với ưu thế nghiêng về Real Madrid và ngay đầu hiệp 2, Vinicius đã lại mang về một quả penalty nữa và cũng tự mình thực hiện để hoàn tất cú đúp, đồng thời đưa Real Madrid vượt lên dẫn 4-1.

Real Madrid vươn lên dẫn đầu La Liga đầy thuyết phục (Ảnh: Getty).

Cách biệt quá lớn giúp Real Madrid đá thoải mái trong phần còn lại của trận đấu và một số trụ cột được rút ra sớm để chuẩn bị cho cuộc đấu với Benfica ở Champions League.

Vinicius vẫn thi đấu khá ấn tượng và ở cuối trận anh có tình huống đánh đầu tung lưới thủ môn Remiro. Tuy nhiên, bàn thắng của ngôi sao Brazil không được công nhận do lỗi việt vị.

Thắng Sociedad 4-1, Real Madrid có được 60 điểm/24 trận, tạm vươn lên dẫn đầu La Liga với 2 điểm nhiều hơn Barcelona. CLB xứ Catalonia sẽ đối đầu Girona ở vòng 24 vào 3h ngày 17/2.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold (Carvajal 60'), Rudiger (Alaba 60'), Huijsen, Carreras, Valverde (Diaz 73'), Tchouameni (Cestero 79'), Camavinga (Ceballos 73'), Guler, Vinicius, Gonzalo Garcia.

Bàn thắng: Gonzalo Garcia (5'), Vinicius (25'-pen, 48'-pen), Valverde (31').

Sociedad: Remiro, Aramburu, Martin, Zubeldia, Aihen Munoz, Gorrotxategi, Yangel Herrera (Turrientes 60'), Wesley (Guedes 46'), Soler, Pablo Marin (Gandara 73'), Oyarzabal (Oskarsson 60').

Bàn thắng: Oyarzabal (21'-pen).