PSG vùi dập Chelsea, hiên ngang vào tứ kết Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) đã chính thức dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của Chelsea tại vòng 1/8 UEFA Champions League, với chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Stamford Bridge ở trận lượt về vào rạng sáng 18/3. Kết quả này đưa tổng tỷ số chung cuộc lên 8-2, đồng thời khiến The Blues phải nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử tham dự đấu trường châu Âu ở một cặp đấu hai lượt.

Bước vào trận đấu với nhiệm vụ khó khăn là trở thành đội thứ 6 trong lịch sử Champions League lật ngược thế cờ sau khi thua từ ba bàn trở lên ở lượt đi, Chelsea đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài Stamford Bridge. Tuy nhiên, giấc mơ về một điều kỳ diệu nhanh chóng tan vỡ chỉ sau 6 phút. Sai lầm của Mamadou Sarr khi khống chế hỏng đường bóng dài đã tạo điều kiện cho Khvicha Kvaratskhelia, người đã lập cú đúp ở lượt đi, bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Robert Sanchez.

Chỉ 8 phút sau, PSG tiếp tục trừng phạt sai lầm thứ hai của đội chủ nhà. Sau khi Chelsea mất bóng ở giữa sân, pha phản công nhanh của đại diện nước Pháp đã được Bradley Barcola, một cầu thủ khác cũng ghi bàn ở lượt đi, kết thúc bằng cú sút hiểm hóc từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cũng gần như định đoạt số phận của cặp đấu.

Nắm chắc vé đi tiếp trong tay, PSG thêm tự tin và hoàn toàn làm chủ thế trận. Kvaratskhelia thậm chí đã đưa bóng vào lưới lần thứ hai sau hơn nửa giờ thi đấu, nhưng bàn thắng không được công nhận do Warren Zaire-Emery đã rơi vào thế việt vị. Chelsea vùng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp một, nhưng thủ môn Matvei Safonov đã liên tiếp từ chối các cơ hội của Joao Pedro, Cole Palmer và Jorrel Hato. Ngay trước giờ nghỉ, Sanchez cũng kịp cản phá cú dứt điểm ở góc hẹp của Barcola.

Bước vào hiệp hai, Chelsea nhận thức rõ rằng đây là 45 phút cuối cùng của họ tại Champions League mùa này. Joao Pedro suýt ghi bàn danh dự với cú cứa lòng chệch cột trong gang tấc. HLV Liam Rosenior sau đó đã rút Pedro, Palmer và đội trưởng Enzo Fernandez ra nghỉ trước phút 60. Một trong những cầu thủ vào sân thay người, Liam Delap, lập tức buộc Safonov phải trổ tài cản phá ở cự ly gần.

Tuy nhiên, PSG một lần nữa cho thấy sự lạnh lùng và hiệu quả. Chỉ vài giây sau, một pha phản công khác đã được Senny Mayulu kết thúc bằng cú cứa lòng đưa bóng vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-0 và nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này lên con số 5.

Đêm ác mộng của Chelsea chưa dừng lại khi Trevoh Chalobah phải rời sân bằng cáng sau một chấn thương nặng ở cuối trận. The Blues hiện chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất trong 90 phút (hòa 2, thua 4). Trong khi đó, PSG kéo dài chuỗi bất bại trước các đội bóng Anh lên con số kỷ lục của CLB là 6 trận (thắng 5, hòa 1) và hiên ngang tiến vào tứ kết, hướng tới mục tiêu trở thành đội đầu tiên kể từ Real Madrid mùa 2017-18 bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Sanchez; Sarr (Acheampong 46), Chalobah, Hato, Cucurella (Tosin 71); Caicedo, Andrey Santos; Palmer (Garnacho 59), Fernandez (c) (Lavia 59), Neto; Joao Pedro (Delap 59)

PSG: Safonov, Hakimi, Mendes (Hernandez 66), Pacho, Marquinhos (c), Vitinha, Neves (Mayulu 46), Zaire-Emery, Kvaratskhelia (Lee 73), Barcola (Doue 59), Dembele (Ramos 66).

Bàn thắng: Kvaratskhelia 6, Barcola 14, Mayulu 62