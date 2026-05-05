Tay vợt Việt Nam 15 tuổi hướng tới chinh phục giải Olympic trẻ thế giới

Tay vợt Thu Huyền hướng tới chinh phục giải Olympic trẻ thế giới 2026

Chúng tôi có mặt ở Đại học Thể thao Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khi VĐV Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 2011) cùng với các đồng đội ở đội tuyển cầu lông Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu trong và ngoài nước, đặc biệt là giải Olympic trẻ thế giới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10.

Thu Huyền là tay vợt đầu tiên của Việt Nam từng vào chung kết giải vô địch cầu lông trẻ châu Á (Ảnh: Quyết Thắng).

Theo thống kê, thể thao Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại có 11 suất tham dự Olympic trẻ thế giới, trong đó nội dung cầu lông chỉ có duy nhất một suất đặc cách mà Uỷ ban Olympic thế giới dành cho Việt Nam ở nội dung đơn nữ và Thu Huyền là người được lựa chọn.

Hành trình thăng hạng nhanh nhất làng cầu lông thế giới

Để nhận được suất dự Olympic trẻ thế giới, Thu Huyền đã có sự thăng tiến vượt bậc về chuyên môn dù năm nay cô chỉ mới bước sang tuổi 15. Dấu ấn đầu tiên của tay vợt gốc Hải Phòng (Hải Dương cũ) chính là tấm huy chương bạc nội dung đơn nữ lứa tuổi U15 tại giải vô địch cầu lông trẻ châu Á tổ chức ở Trung Quốc vào năm 2024.

Cần phải nhấn mạnh rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến một tay vợt Việt Nam lọt vào trận chung kết cấp châu lục ở nội dung này. Đến đầu tháng 12/2025, Thu Huyền tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ trong chuyến thi đấu quốc tế ở Bangladesh International Challenge và Bangladesh International Series.

Tay vợt Thu Huyền bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng thế giới sau những thành tích ấn tượng ở các giải đấu châu lục (Ảnh: NVCC).

Tại giải đấu này, Thu Huyền gây sốc khi đánh bại hạt giống số 4 Joanne Ng của Malaysia - một tay vợt lớn hơn Thu Huyền tận 8 tuổi và đứng trên hàng trăm bậc. Ngay sau đó Thu Huyền tiếp tục vượt qua hàng loạt đối thủ để tiến sâu vào các vòng đấu cuối cùng, tạo nên một "cơn địa chấn" trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp.

Những thành tích nói trên giúp Thu Huyền có sự bứt phá mạnh mẽ trên BXH cầu lông thế giới. Nếu như năm 2025, Thu Huyền vẫn còn xếp ở vị trí 1.042 thì đến đầu năm 2026 tay vợt sinh năm 2011 đã vươn lên xếp vị trí 328 thế giới, đồng nghĩa tăng hơn 700 bậc. Nguyễn Thị Thu Huyền qua đó trở thành cái tên có bước tiến ấn tượng nhất trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới.

“Hiện tại tôi đang nằm trong top 50 tay vợt trẻ thế giới. Mục tiêu của tôi là lọt vào top 20 tay vợt trẻ thế giới cũng như lọt top 100 thế giới. Trước mắt tôi tập trung chuẩn bị cho việc tham dự giải Olympic trẻ thế giới diễn ra vào cuối năm nay”, tay vợt Thu Huyền chia sẻ với Dân trí.

Trao đổi với chúng tôi, HLV đội tuyển cầu lông Việt Nam Ngô Trung Dũng cho biết, hành trình thăng hạng của Thu Huyền cũng chính là thành quả mà ban huấn luyện đã dày công hun đắp khi triệu tập Thu Huyền lên đội tuyển cầu lông quốc gia để đào tạo và huấn luyện khi cô chỉ mới 11, 12 tuổi - đây cũng là một đặc cách rất hiếm khi tuyển cầu lông Việt Nam dành cho một tay vợt trẻ.

“Chúng tôi nhận định Thu Huyền là tay vợt có nhiều tiềm năng để phát triển nên ưu tiên gọi lên đội tuyển quốc gia từ rất sớm. Đội tuyển cầu lông Việt Nam thời gian gần đây đã được trẻ hoá rất là mạnh, chỉ có Nguyễn Thuỳ Linh và Phạm Thị Khánh là lớn tuổi còn lại là các VĐV sinh từ năm 2003 đến 2011 như Thu Huyền, tập trung chủ yếu ở lứa 2005, 2006.

Các VĐV ở ngưỡng 18 đến 20 được đầu tư mạnh mẽ với hy vọng tiếp cận cầu lông thế giới để đạt được những thành tích tốt”, HLV Trung Dũng cho biết.

Kỳ vọng gặt hái thành tích trên đấu trường quốc tế

Theo HLV Ngô Trung Dũng, đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn đang phấn đấu giành thêm suất dự giải Olympic trẻ thế giới 2026. Ngoài suất đặc cách dành cho Thu Huyền thì tuyển cầu lông Việt Nam vẫn đang cố gắng giành thêm một suất dành cho nội dung đơn nam.

“Uỷ ban Olympic thế giới dành cho Việt Nam một suất đặc cách dự Olympic trẻ thế giới 2026 nhưng chỉ ở nội dung nữ, nên Thu Huyền đương nhiên được chọn. Chúng tôi hơi tiếc là nếu suất đặc cách này dành cho nội dung nam thì Việt Nam sẽ có hai suất dự Olympic trẻ thế giới, bởi với trình độ của Thu Huyền hiện tại thì không khó để em ấy giành suất tham dự đấu trường tại Senegal vào cuối năm nay”, HLV Ngô Trung Dũng khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, tay vợt Thu Huyền khẳng định việc được tham dự Olympic trẻ thế giới với cô không phải là áp lực, ngược lại đó là động lực để cô nỗ lực hơn trong tập luyện để kỳ vọng gặt hái được kết quả tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam khi bước vào giải đấu.

"Giải đấu quy tụ rất nhiều tay vợt mạnh trên thế giới nên tôi phải nỗ lực rất nhiều. Hàng ngày tôi đều cố gắng học hỏi thần tượng của mình chính là chị Nguyễn Thuỳ Linh - tay vợt nữ số một Việt Nam. Tôi mong muốn sẽ có một ngày đạt được đỉnh cao như chị ấy.

Còn ở bình diện quốc tế thì tôi ngưỡng mộ tay vợt Tai Tzu Ying của Đài Loan (Trung Quốc). Họ là những tấm gương khiến tôi luôn muốn học hỏi, nỗ lực hơn trong việc theo đuổi con đường VĐV chuyên nghiệp”, tay vợt Thu Huyền bày tỏ.

Theo Ủy Ban Olympic Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã giành được 11 suất tham dự Olympic trẻ 2026. Cụ thể, các suất góp mặt ở các môn gồm: Wushu (1 vận động viên), vật bãi biển (3), taekwondo (1), bơi (2), xe đạp đường trường (2), cầu lông (1) và điền kinh (1). Olympic trẻ 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 13/11 tại Senegal, với 153 nội dung của 25 môn thể thao. Đáng chú ý, một số môn thế mạnh như cử tạ và bắn súng không có trong chương trình thi đấu, điều này phần nào ảnh hưởng đến cơ hội giành thành tích của thể thao Việt Nam.

Video: CTV Lương Phạm Phương Anh