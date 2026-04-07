Đội tuyển cầu lông Việt Nam thắng lớn trong ngày ra quân giải châu Á

Đội tuyển cầu lông Việt Nam chính thức ra quân giải vô địch Cầu lông châu Á 2026 diễn ra ở Ninh Ba (Trung Quốc) trong ngày 7/4 với 8 vận động viên (VĐV) gồm: Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Văn Trường và Bùi Bích Phương.

Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia.

VĐV Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh thắng kịch tính trước cặp đôi Kriston Jun Hao Choo và Xiao En Heng của Singapore trong ngày ra quân giải châu Á (Ảnh: NVCC).

Trong ngày ra quân, ngoại trừ Thuỳ Linh, các tay vợt Việt Nam do có thứ hạng thấp trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới đã phải trải qua vòng loại ở các nội dung đôi nam nữ, đôi nữ và đơn nam để tranh vé vào vòng chính.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, các tay vợt của đội tuyển cầu lông Việt Nam đều thi đấu tốt để ghi tên vào vòng trong. Ở nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng xuất sắc vượt qua hai đối thủ là Hein Htut và Mahd Shaikh đều của Malaysia để ghi tên vào vòng chính thức.

Ở nội dung đôi nam nữ, hai tay vợt Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh bất ngờ vượt qua hai cặp VĐV đều được đánh giá cao hơn, lần lượt là Kriston Jun Hao Choo - Xiao En Heng đến từ Singapore và Dhiren Ayyappan - Taabia Khan của UAE.

Đáng chú ý, Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh đều phải trải qua 3 ván đấu nghẹt thở với mỗi đối thủ để ghi tên mình vào vòng chính thức. "Chúng tôi rất vui với kết quả thi đấu ngày hôm nay. Cả tôi và Khánh đều đã nỗ lực rất nhiều, với mục tiêu ghi dấu ấn của cầu lông Việt Nam ở đấu trường châu lục", tay vợt Trần Đình Mạnh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Ở trận đấu tại vòng chính thức diễn ra vào ngày mai (8/4), Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh (hạng 175 thế giới) sẽ phải đụng độ cặp VĐV có thứ hạng rất cao đến từ Nhật Bản là Shimogami Yuichi và Hobara Sayaka (hạng 17 thế giới).

Một thông tin rất vui đến với Đình Mạnh là ở nội dung đôi nam, anh và người đồng đội Nguyễn Đình Hoàng được đặc cách vào thẳng vòng chính thức khi một số các tay vợt các nước không thể tham dự thi đấu.

Tuy nhiên ngay ở trận đấu chính thức vào ngày mai, Đình Hoàng và Đình Mạnh (hạng 92) sẽ phải đụng độ hai tay vợt đang xếp hạng 8 thế giới cũng đến từ Nhật Bản là Hoki Tafuro và Kobayashi Yugo.

Các tay vợt cầu lông Việt Nam khởi đầu giải châu Á thành công (Ảnh: VTF).

"Dù biết đối thủ tiếp theo sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi có tâm lý thi đấu thoải mái và tự tin, hy vọng có thể thi đấu với phong độ tốt nhất của mình", Đình Mạnh chia sẻ trước hai trận đấu vào ngày mai.

Ở nội dung đôi nữ, hai tay vợt Việt Nam là Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly cũng gây ấn tượng với chiến thắng cách biệt sau 2 set đấu 21-7 và 21-8 trước cặp đôi Isuri Attanayake - Sithumi De Silva của Sri Lanka.

Trong ngày 7/4, chỉ duy nhất cặp đôi Phạm Văn Trường và Bùi Bích Phương của đội tuyển cầu lông Việt Nam tham gia nội dung đôi nam nữ, dù cả hai đã thi đấu rất hay trước cặp đôi của Sri Lanka nhưng sau đó để thua cặp đôi của Hàn Quốc và không thể ghi tên vào vòng chính thức.