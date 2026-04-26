Liên đoàn cầu lông ra quyết định lịch sử, mỗi ván đấu chỉ còn 15 điểm

Quyết định nói trên được thông qua trong Đại hội đồng thường niên lần thứ 87 của BWF tại Horsens (Đan Mạch) diễn ra vào tối 25/4 khi có 198 phiếu ủng hộ đổi luật, trong khi chỉ có 43 phiếu chống.

BWF đã sử dụng hệ thống tính điểm 3X21 từ năm 2006. Hệ thống này được giới thiệu để thay thế hệ thống tính điểm 5X7 trước đó.

BWF cũng quyết định rằng luật đấu mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 4/1 năm 2027, còn từ giờ đến hết năm 2026 thì vẫn áp dụng luật đấu như cũ. Theo luật đấu mới, các trận đấu sẽ tiếp tục theo thể thức ba ván thắng hai, nhưng mỗi ván giờ đây sẽ được chơi đến khi đạt 15 điểm thay vì 21 điểm như trước.

Ở tỷ số 14-14, một người chơi hoặc một cặp người chơi cần tạo ra lợi thế cách biệt hai điểm để kết thúc ván đấu.

“Chúng tôi đang xây dựng một môn thể thao hướng đến thế hệ tiếp theo, đồng thời tiếp tục đầu tư vào tương lai lâu dài của các VĐV”, Chủ tịch BWF Khunying Patama Leeswadtrakul cho biết.

Luật đấu mới đã được thử nghiệm vào năm 2025 tại một số giải đấu hạng 3, giải vô địch quốc gia và giải vô địch thế giới trẻ của BWF.

Hồi tháng 2 năm nay, Hội đồng BWF đã chính thức đưa đề xuất này ra bỏ phiếu, viện dẫn các dữ liệu mà họ tin rằng cho thấy thể thức sửa đổi đã đạt được sự cân bằng phù hợp giữa yêu cầu của môn thể thao và giá trị giải trí cho khán giả.

BWF cho biết cấu trúc tính điểm mới nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng thể chất cho các cầu thủ, giảm nguy cơ chấn thương và tạo thêm thời gian phục hồi cũng như tăng tính hấp dẫn hơn cho người xem.