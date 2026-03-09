Ngôi vô địch giải golf Arnold Palmer Invitational 2026 có chủ

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng tại CLB golf Bay Hill ở Orlando (Florida, Mỹ), các golfer Akshay Bhatia và Daniel Berger (Mỹ) có cùng tổng điểm -15 gậy.

Akshay Bhatia vô địch giải golf Arnold Palmer Invitational 2026 (Ảnh: Getty).

Kết quả này buộc hai tay golf nói trên phải thi đấu tiếp loạt đấu play-off. Ở loạt đấu này, Akshay Bhatia mất 4 gậy để đưa bóng vào lỗ, trong khi Daniel Berger mất 5 gậy để đưa bóng vào lỗ. Vì thế, Akshay Bhatia trở thành nhà vô địch của giải năm nay.

Xếp vị trí T3 (đồng hạng 3) là các golfer Ludvig Aberg (Thụy Điển) và Cameron Young (Mỹ), mỗi người có tổng điểm -12 gậy.

Xếp thứ 5 là Collin Morikawa (Mỹ), với tổng điểm -11 gậy. Trong khi đó, hai nhà vô địch hai kỳ Olympic gần đây nhất là Scottie Scheffler (Mỹ, vô địch Olympic Paris 2024) và Xander Schauffele (Mỹ, vô địch Olympic Tokyo 2020) cùng đứng ở vị trí T24, với tổng điểm -2 gậy.

Còn golfer giành hai huy chương đồng Olympic Hideki Matsuyama (Nhật Bản) có tổng điểm +1 gậy, ở vị trí T41.