Tay golf người Nhật Bản vô địch giải đấu danh giá ở Malaysia

Ở ngày thi đấu chung kết chiều qua (2/11), Miyu Yamashita có tổng điểm -18 gậy. Thành tích này ngang với thành tích của Hannah Green (Australia) và Choi Hye Jin (Hàn Quốc).

Miyu Yamashita vô địch Maybank Championship 2025 (Ảnh: Getty).

3 golfer nói trên phải thi đấu tiếp loạt đấu play-off để phân thắng bại. Kết quả, Miyu Yamashita chỉ mất 4 gậy để đưa bóng vào hố, trong khi hai golfer còn lại mất 5 gậy để làm điều tương tự.

Chung cuộc, tay golf người Nhật Bản giành ngôi vô địch Maybank Championship 2025. Hai golfer Hannah Green và Choi Hye Jin đứng vị trí T2 (đồng hạng nhì).

Nhóm các golfer đứng vị trí T4 có đến 5 người, gồm số một thế giới Atthaya Thitikul (Thái Lan), Kim Sei Young, Kim A Lim (Hàn Quốc), Liu Yan (Trung Quốc) và Akie Iwai (Nhật Bản). Mỗi người trong số này có tổng điểm -17 gậy.

Còn tay golf đương kim vô địch Olympic Lydia Ko (New Zealand) có tổng điểm -16 gậy, đứng vị trí T9.