Tây Ban Nha sở hữu đội hình đắt giá nhất môn bóng đá nam Olympic

Dân trí Theo thống kê của tờ The Sun (Anh), Tây Ban Nha là đội bóng sở hữu đội hình đắt giá nhất nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, vượt trội so với Brazil và gấp hơn 4 lần so với Đức.

Cụ thể, giá trị đội hình của đội tuyển Olympic Tây Ban Nha hiện vào khoảng 487 triệu bảng (hơn 15.363 tỷ đồng). Con số này đến từ giá trị cao của các ngôi sao Tây Ban Nha hiện góp mặt tại Thế vận hội năm nay. Theo trang chuyên định giá cầu thủ quốc tế transfermarkt, 9/15 cầu thủ có giá trị thị trường cao nhất giải đấu, có quốc tịch Tây Ban Nha. Trong số này, tài năng trẻ vừa nổi lên từ VCK Euro 2020 là Pedri có giá 72 triệu bảng (hơn 2.271 tỷ đồng), trong khi Mikel Oyarzabal có giá 63 triệu bảng (gần 1.990 tỷ đồng). Tây Ban Nha là đội bóng cao giá nhất nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, ba cầu thủ khác của Tây Ban Nha cũng rất cao giá, thuộc top 10 của giải, gồm Dani Olmo, Pau Torres (mỗi người có giá 45 triệu bảng - gần 1.420 tỷ đồng), Carlos Soler và Mikel Merino (mỗi người 36 triệu bảng - hơn 1.135 tỷ đồng). Đứng thứ hai trong danh sách đội hình cao giá nhất nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo là Brazil. Nhà đương kim vô địch Olympic có tổng giá 315 triệu bảng (hơn 9.936 tỷ đồng). Trong đó, người cao giá nhất trong đội hình đội tuyển Olympic Brazil là Richarlison 49,5 triệu bảng (hơn 1.560 tỷ đồng). Riêng các đội lần lượt đứng thứ ba và thứ tư trong danh sách đội hình đắt giá hàng đầu của nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo là Đức và Argentina có giá lần lượt là 111 triệu bảng (hơn 3.500 tỷ đồng) và 110 triệu bảng (khoảng 3.470 tỷ đồng), tức là chưa bằng 1/4 giá trị đội hình của Tây Ban Nha. Với riêng đội tuyển Olympic Argentina, nền bóng đá đã có hai lần giành HCV Olympic (các năm 2004 và 2008), họ có vẻ như không mấy mặn mà với việc tranh HCV ở giải năm nay. Top 10 đội bóng đắt giá nhất nội dung bóng đá nam Olympic, Tây Ban Nha bỏ xa phần còn lại. Thực tế là Argentina chỉ bổ sung một cầu thủ lố tuổi là thủ môn Ledesma (trong khi mỗi đội được bổ sung đến ba cầu thủ không giới hạn tuổi), cũng không gọi đủ lực lượng trong lứa tuổi 24 (lứa tuổi được tham dự nội dung bóng đá nam Thế vận hội năm nay) đến Tokyo. Số này có các tiền đạo Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, các tiền vệ Palacios, Dominguez, cùng các hậu vệ Cristian Romero, Lisandro Martinez, Montiel và Nahuen Molina, là những người vừa góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America 2021. Nếu những cầu thủ này theo chân đội tuyển Olympic Argentina đến Nhật Bản năm nay, có thể đội bóng xứ Tango mới là đội bóng đắt giá nhất và là ứng cử viên số một ngôi vô địch Olympic sắp khai diễn, chứ không phải Tây Ban Nha. Ngoài ra, trong top 10 đội bóng đắt giá nhất giải, có hai đại diện châu Á là Nhật Bản (67 triệu bảng - hơn 2.113 tỷ đồng) và Hàn Quốc (25 triệu bảng - hơn 788 tỷ đồng). Thiện Nhân