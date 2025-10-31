Sự thật về SVĐ “độc nhất vô nhị” trên tòa nhà chọc trời ở Saudi Arabia

Đoạn video ghi lại hình ảnh SVĐ chọc trời gây sốt trên mạng

Đoạn video có tên “sân vận động chọc trời đầu tiên trên thế giới” đã gây sốt trên mạng với hơn 50 triệu lượt theo dõi. Đáng chú ý, nhiều tờ báo hàng đầu thế giới cũng đăng tải thông tin trên với sự ngưỡng mộ.

Đoạn video mô tả thiết kế của SVĐ Neom Sky dự kiến nằm ở độ cao 300m, sức chứa 46.000 chỗ ngồi và là một trong 15 sân đấu phục vụ World Cup 2034 tại Trung Đông (trong đó mới chỉ có 4 sân được xây dựng). Saudi Arabia từng hứa hẹn tạo nên “những sân vận động độc nhất vô nhị” khi được trao quyền đăng cai giải đấu danh giá này vào tháng 12/2024. Vì thế, khi video về “sân vận động giữa mây trời” xuất hiện, người hâm mộ toàn cầu lập tức bị cuốn hút.

Hình ảnh thiết kế sân vận động trên tòa nhà chọc trời chỉ là sản phẩm của AI (Ảnh cắt từ video).

Tuy nhiên, đoạn video khiến thế giới trầm trồ ấy không hề đến từ ban tổ chức World Cup 2034 của Saudi Arabia, mà là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo) do Liam Hawes, 34 tuổi, sống tại East Sussex (Anh), tạo ra chỉ trong… hai phút, ngay trước khi đi ngủ.

Hawes đăng tải video lên trang Hypora Ultraworks trên Facebook và chỉ sau vài giờ, nó lan truyền khắp toàn cầu. Tài khoản này, mới được lập đầu tháng 10, chuyên đăng các video ý tưởng thiết kế tương lai, và đã thu hút gần 350 triệu lượt xem.

Chia sẻ với Daily Mail Sport, Liam Hawes kể lại: “Thật điên rồ. Tôi chỉ nảy ra ý tưởng khi lướt điện thoại trước khi ngủ. Tôi dựng video trong vài phút, rồi sáng hôm sau, nó đã phủ khắp thế giới. Ban đầu có khoảng 13.000 lượt chia sẻ, rồi mọi thứ vượt ngoài kiểm soát”.

Anh thừa nhận cảm thấy bất ngờ khi các hãng tin lớn trên thế giới cũng tin rằng đó là bản thiết kế thật của Saudi Arabia. Liam Hawen: “Tôi thấy hàng loạt trang tin và tài khoản mạng xã hội đăng rằng đó là sân vận động chính thức cho World Cup. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả bạn bè lẫn mẹ tôi đều gọi hỏi: ‘Video của con đang lên TV phải không?’ Thật khó tin”.

Hawes cho biết, anh điều hành một công ty truyền thông nhỏ và đang tự học về AI. Video được anh tạo trên điện thoại bằng công cụ thiết kế hình ảnh AI, mất chưa đầy ba phút và tốn khoảng… 35 xu Anh (khoảng 10.000 đồng).

“Tôi chỉ thử nghiệm ý tưởng sân vận động đặt trên tòa nhà chọc trời, vì nghĩ nó sẽ thu hút sự chú ý toàn cầu. Không ngờ mọi người lại tưởng đó là thật”, Liam Hawen kể lại.

Dù video chỉ là sản phẩm hư cấu, kế hoạch xây dựng sân vận động chọc trời tại Saudi Arabia lại hoàn toàn có thật.

Neom Sky Stadium là một phần của dự án “The Line”, thành phố thông minh tương lai nằm ở vùng tây bắc Neom. Khu vực này được thiết kế không có ô tô, có chiều dài bằng chiều cao của tòa Empire State Building. Theo công bố của dự án, sân vận động sẽ có sức chứa gần 50.000 người, gồm bốn khu huấn luyện và hơn 2.000 ghế VIP.

Saudi Arabia cũng có ý tưởng xây dựng sân vận động trên tòa nhà chọc trời có tên Neom Sky nhưng chưa tung ra bản thiết kế. Công trình này dự kiến hoàn tất vào năm 2032 (ảnh: Neom).

Bên cạnh đó, 8 sân đấu khác của World Cup 2034 sẽ đặt tại thủ đô Riyadh, bao gồm sân vận động Quốc tế King Salman với sức chứa 92.760 chỗ, nơi dự kiến tổ chức trận khai mạc và chung kết. Một số địa điểm khác như Qiddiya Coast Stadium và Prince Mohammed bin Salman Stadium cũng đang được thiết kế theo phong cách “trên mái nhà”.

Saudi Arabia sẽ là quốc gia Trung Đông thứ hai đăng cai World Cup, sau Qatar năm 2022, giải đấu đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào mùa đông do khí hậu khắc nghiệt. Theo FIFA, kỳ World Cup 2034 nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra vào tháng 11-12, thời điểm mát mẻ hơn nhiều so với mùa hè.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi người hâm mộ “mở lòng” hơn với ý tưởng này: “Ngay cả ở châu Âu, nhiều nơi cũng quá nóng để thi đấu vào tháng 7. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại lịch thi đấu toàn cầu để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ.

FIFA hiện đã chốt lịch thi đấu quốc tế đến năm 2030, với hai kỳ World Cup sắp tới diễn ra vào mùa hè.