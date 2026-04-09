Sinner vất vả giành quyền vào tứ kết Monte Carlo

Chuỗi trận bất bại của Jannik Sinner tại các giải ATP Masters 1000 đã bị phá vỡ, nhưng tay vợt người Italy vẫn nối dài mạch thắng tại Monte Carlo Masters sau khi vượt qua Tomas Machac trong trận đấu diễn ra vào tối 9/4.

Trước đó, Sinner đã trải qua 18 trận liên tiếp tại các giải Masters 1000 mà không thua set nào, một thành tích ấn tượng giúp anh đăng quang tại Paris Masters, Indian Wells Masters và Miami Open. Tuy nhiên, chuỗi trận hoàn hảo này đã khép lại tại Monaco, nơi tay vợt số 2 thế giới giành chiến thắng 6-1, 6-7(3), 6-3 trước đối thủ người Cộng hòa Séc.

“Tôi nghĩ mình có thể hài lòng. Không phải ngày nào cũng giống nhau. Hôm nay tôi gặp đôi chút khó khăn, có phần mệt mỏi. Hy vọng tôi có thể hồi phục tốt nhất cho ngày mai. Tôi luôn cố gắng chơi hết khả năng ở mỗi trận đấu. Điều quan trọng nhất hôm nay là tìm cách vượt qua. Hy vọng ngày mai tôi có thể chơi thứ tennis tốt hơn. Tôi luôn nỗ lực thể hiện ở mức cao nhất và hôm nay vẫn là một kết quả tích cực”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Sau khi dễ dàng giành set đầu tiên, Sinner bất ngờ đánh mất thế trận trong set hai. Tay vợt 24 tuổi mắc tới 15 lỗi tự đánh hỏng và bị dẫn 2-5. Dù kịp lội ngược dòng để dẫn 6-5, Sinner vẫn thất bại trong loạt tie-break trước một Machac thi đấu đầy hưng phấn. Dẫu vậy, Sinner đã kịp lấy lại thế chủ động ở set quyết định, đánh bóng sâu và chính xác hơn để khép lại trận đấu sau 2 giờ 1 phút.

“Tôi cảm thấy rất ổn trước trận. Nhưng sang set hai, tôi gặp khó trong việc duy trì năng lượng, điều này đôi khi vẫn xảy ra. Tôi đã cố gắng vượt qua và đã làm được. Ngay cả khi không đạt trạng thái tốt nhất, bạn vẫn phải tìm cách chiến thắng, và hôm nay là như vậy. Tôi rất hài lòng. Ưu tiên hàng đầu lúc này là hồi phục”, Sinner nói thêm.

Sinner đã làm nên lịch sử hồi tháng 3 khi trở thành tay vợt đầu tiên giành “Sunshine Double”, vô địch Indian Wells và Miami mà không thua set nào. Tay vợt người Italy hiện chỉ còn cách cột mốc trở thành người thứ hai vô địch liên tiếp Miami và Monte Carlo ba trận thắng, thành tích trước đó chỉ Novak Djokovic làm được vào năm 2015.

Từng hai lần vào bán kết tại Monaco, Sinner sẽ chạm trán Felix Auger-Aliassime ở vòng tiếp theo, sau khi tay vợt người Canada đi tiếp nhờ Casper Ruud phải bỏ cuộc khi đang bị dẫn 7-5, 2-2.

Bên cạnh đó, Sinner cũng đang cạnh tranh cơ hội trở lại ngôi số 1 trên bảng xếp hạng ATP từ tay vợt đương kim vô địch Carlos Alcaraz. Nếu đăng quang tại Monte Carlo, tay vợt người Italy chắc chắn sẽ vươn lên vị trí số 1 thế giới vào thứ hai tuần tới, đồng thời vẫn còn nhiều kịch bản khác để anh đạt được điều này.

Sinner hiện dẫn Machac 4-0 trong thành tích đối đầu, đồng thời thắng tới 53 trận gần nhất trước các đối thủ ngoài Top 50. Nhà vô địch Nitto ATP Finals hai lần đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện trong tuần này.