Sinner muốn đổi danh hiệu ATP để Italy được dự World Cup

Chia sẻ với báo giới tại quê nhà, Sinner cho biết bản thân muốn đổi lấy danh hiệu ATP của cá nhân để được chứng kiến Italy đá World Cup: "Tôi rất muốn thực hiện cuộc trao đổi này, vì một lý do đơn giản là có rất nhiều bạn trẻ và trẻ em chưa từng được chứng kiến Italy tham dự World Cup.

Jannik Sinner buồn vì Italy không thể giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Ngay cả tôi cũng vậy, vì ngày trước tôi còn quá nhỏ để theo dõi bóng đá. Bây giờ chúng ta có thời gian để thay đổi một số thứ. Chúng ta hãy chờ tương lai xem ra sao, giờ thì không thể thay đổi gì nữa rồi".

Sau thất bại trước Bosnia ngày 1/4, đội tuyển Italy đã không thể giành vé dự World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp, Azzurri vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù họ đã sở hữu 4 chức vô địch World Cup.

Tay vợt sinh năm 2001 vừa trải qua những ngày tháng 3 đầy thăng hoa, khi anh liên tiếp vô địch Indian Wells Masters và Miami Open tại Mỹ. Ngôi sao người Italy sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Monte Carlo Masters tại Monaco bằng cuộc so tài với Ugo Humbert ở vòng 2 ngày 7/4.

Trước thềm giải ATP Masters 1000 trên sân đất nện tại Monaco, Jannik Sinner chia sẻ: "Tôi thích chơi trên sân đất nện, nhưng đây không phải là mặt sân ưa thích nhất của tôi. Tôi tin rằng mình có thể chơi tốt ở đây.

Tôi chưa từng vô địch bất kỳ giải ATP Masters 1000 nào trên đất nện, dù nhiều lần vào chung kết. Tôi không thể dự đoán tương lai, nhưng thật tuyệt nếu có thể giành chiến thắng ở đây. Đây là giải đấu tôi yêu thích và tôi vui khi được góp mặt”.