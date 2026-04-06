Alcaraz giữ sự điềm tĩnh trước áp lực soán ngôi của Sinner

Cuộc chiến giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP được dự báo sẽ đạt đỉnh điểm tại Monte Carlo Masters. Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất của Carlos Alcaraz về đối thủ Jannik Sinner cho thấy tay vợt người Tây Ban Nha không cảm thấy quá nhiều áp lực trong tuần này.

Alcaraz đã giữ vững ngôi số 1 thế giới kể từ tháng 10 năm ngoái. Dù vậy, chuỗi thành công "Sunshine Double" đã giúp tay vợt người Ý thu hẹp đáng kể khoảng cách. Hiện tại, Sinner được đánh giá là ứng viên sáng giá để soán ngôi Alcaraz sau giải ATP Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện trong năm.

Alcaraz tập luyện trước thềm Monte Carlo (Ảnh: Getty).

Sinner đã xuất sắc vô địch cả Indian Wells Open và Miami Open, tích lũy tổng cộng 2.000 điểm mà không phải bảo vệ bất kỳ điểm số nào từ mùa giải 2025. Ngược lại, Alcaraz chỉ có thêm 40 điểm sau khi bảo vệ thành công 400 điểm tại California và tiến thêm một vòng tại Florida. Kết quả là khoảng cách khổng lồ 3.190 điểm giữa hai tay vợt đã bị thu hẹp xuống chỉ còn 1.190 điểm trước khi mùa giải trên sân đất nện khởi tranh.

Tình hình càng trở nên bất lợi hơn cho Alcaraz khi anh là đương kim vô địch Monte Carlo, đồng nghĩa với việc sẽ bị trừ 1.000 điểm. Trong khi đó, Sinner không phải bảo vệ điểm số nào, khiến khoảng cách thực tế giữa hai tay vợt chỉ còn khoảng 190 điểm.

Trước thềm giải ATP Masters 1000 tại Công quốc Monaco, Alcaraz bày tỏ sự bất ngờ khi Sinner vẫn quyết định tham dự Monte Carlo sau chuỗi giải đấu dày đặc vừa qua. Điều này phần nào cho thấy anh không lường trước một cuộc đối đầu trực tiếp cho ngôi số 1 ngay trong tuần này, dù vẫn dành nhiều lời khen cho đối thủ.

“Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên, sau Indian Wells, Miami và cả hành trình dài vừa qua, Sinner vẫn đến Monte Carlo thi đấu. Nhưng rõ ràng điều đó cho thấy cậu ấy đang có thể trạng tuyệt vời và khả năng đáng kinh ngạc”, Alcaraz chia sẻ.

Mặc dù đã chạm trán nhau trong 6 trận chung kết mùa 2025, bao gồm ba trận chung kết Grand Slam liên tiếp, Alcaraz và Sinner vẫn chưa đối đầu lần nào trong năm 2026.

Alcaraz đã giành chức vô địch Australian Open và Qatar Open, trong khi Sinner dừng bước ở bán kết tại Melbourne và tứ kết tại Doha. Ngược lại, tay vợt người Tây Ban Nha bị loại ở bán kết Indian Wells và vòng ba Miami, giải đấu mà Sinner sau đó lên ngôi vô địch.

Tại Monte Carlo, hai tay vợt nằm ở hai nhánh khác nhau nên chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết.

“Hy vọng chúng tôi có thể gặp nhau tại Monte Carlo, chẳng thể biết trước được. Nhưng rõ ràng chúng tôi vẫn chưa đối đầu năm nay và tôi mong điều đó sẽ xảy ra trong mùa giải trên sân đất nện”, Alcaraz nói thêm.