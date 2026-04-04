Alcaraz ở nhánh đấu thuận lợi hơn Sinner tại Monte Carlo Masters

Sáng 4/4 tại Monaco, Ban tổ chức Monte Carlo Masters 2026 đã tiến hành bốc thăm chia nhánh đấu. Carlos Alcaraz là hạt giống số một, nhưng hạt giống số hai Jannik Sinner mới là ứng cử viên vô địch hàng đầu sau khi lên ngôi ở Indian Wells Masters và Miami Open.

Sinner và Alcaraz chỉ có thể gặp nhau ở chung kết Monte Carlo Masters 2026 (Ảnh: Reuters).

Carlos Alcaraz nằm ở nhánh đấu khá thuận lợi, anh được miễn thi đấu vòng 1 và có thể gặp Sebastian Baez hoặc Stan Wawrinka ở vòng 2. Những cái tên tiềm năng mà ngôi sao người Tây Ban Nha có thể gặp ở vòng 3 là Frances Tiafoe hay Grigor Dimitrov.

Thử thách thực sự có thể đến với Alcaraz ở tứ kết, khi các đối thủ Alexander Bublik hay Jiri Lehecka không hề dễ dàng. Nếu thắng liên tiếp 3 trận, những đối thủ lớn nhất Alcaraz có thể giáp mặt ở bán kết là Lorenzo Musetti hoặc Alex De Minaur, trước khi ngôi sao Tây Ban Nha chờ đợi đối đầu Sinner ở chung kết.

Chặng đường tiến vào chung kết của Sinner gian nan hơn, khi anh có thể gặp Ugo Humbert (vòng 2), Tomas Machac, Daniel Altmaier hoặc Stefanos Tsitsipas (vòng 3), Casper Ruud hoặc Felix Auger-Aliassime (tứ kết).

Nếu tiến vào bán kết, những đối thủ lớn Sinner có thể đối mặt là Daniil Medvedev, Andrey Rublev hoặc Alexander Zverev. Rõ ràng, ngôi sao người Italy đối mặt với nhiều thử thách trước khi hẹn đấu Alcaraz ở chung kết và hướng đến thành tích vô địch ba giải ATP Masters 1000 liên tiếp năm nay.