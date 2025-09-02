Sinner "rửa hận" trước Bublik, giành vé vào tứ kết US Open

Màn trình diễn hoàn hảo tại vòng 4 đã khẳng định vị thế của Sinner trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu. Trước đó, tay vợt số 1 thế giới từng trải qua khoảnh khắc khó khăn ở vòng ba khi để Denis Shapovalov dẫn trước một set và 3-0 ở set thứ ba. Tuy nhiên, anh đã vượt qua thử thách đó và trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là trong trận đấu đêm tại Arthur Ashe.

“Nhìn chung, tôi rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong năm nay tôi được chơi trận đấu đêm ở đây và điều đó tạo nên sự khác biệt rất lớn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến và cổ vũ. Đây là một dịp rất đặc biệt đối với các vận động viên chúng tôi", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Phong độ của Sinner tốt lên theo từng vòng đấu (Ảnh: Getty)

Chiến thắng ba set này là màn trình diễn toàn diện nhất của Sinner tại các giải đấu lớn, vượt qua kỷ lục trước đó là trận thắng 6-0, 6-1, 6-2 trước Jiri Lehecka tại Roland Garros đầu năm nay.

Bublik chưa thua một game giao bóng nào trong ba trận trước đó, nhưng anh đã bị Sinner bẻ giao bóng ngay lập tức hai lần ở đầu trận đấu và không thể tìm lại được thế trận. Hạt giống số 1 đã bẻ giao bóng của đối thủ 8 lần và chỉ phải đối mặt với một break-point, anh kết thúc trận đấu chỉ sau 1 giờ 21 phút. Đây là trận đấu đơn nam hoàn thành ngắn thứ hai của giải đấu năm nay.

“Chúng tôi rất hiểu nhau. Chúng tôi đã có những trận đấu khó khăn, đặc biệt là năm nay, nên giờ chúng tôi đã hiểu nhau hơn một chút về lối chơi. Bublik đã chúc mừng và chúc tôi mọi điều tốt đẹp nhất. Trận đấu trước anh ấy đã chơi rất khó khăn, phải chơi đến năm set, và kết thúc rất muộn. Hôm nay Bublik giao bóng không tốt như thường lệ, nên tôi đã bẻ giao bóng của anh ấy rất sớm trong mỗi set, điều này đã giúp tôi tự tin hơn để giao bóng tốt hơn một chút", Sinner nói về Bublik.

Tại tứ kết, Sinner sẽ đối đầu với hạt giống số 10 Lorenzo Musetti trong một trận đấu toàn Ý lịch sử tại một giải đấu lớn. Sinner đang dẫn trước Musetti 2-0 trong các lần đối đầu trước đây.

"Thật tuyệt vời khi chứng kiến ​​điều đó. Quần vợt Ý đang có phong độ rất tốt. Chúng tôi có rất nhiều tay vợt, rất nhiều phong cách chơi khác nhau. Lorenzo có lẽ là một trong những tài năng lớn nhất mà chúng tôi có trong môn thể thao của mình, vì vậy tôi rất mong chờ trận đấu này. Từ góc nhìn của người Ý, thật tuyệt khi chắc chắn có một tay vợt Ý lọt vào bán kết", Sinner nhận định.

Bublik không có phong độ tốt trước Sinner khi anh mất quá nhiều sức lực ở vòng 3 (Ảnh: Getty).

Sinner đang có phong độ cao sau màn trình diễn ấn tượng trước Bublik, người từng gây khó dễ cho anh trong quá khứ. Mặc dù Sinner dẫn trước 5-2 trong loạt trận đối đầu, nhưng anh đã thua hai trong ba lần gặp nhau gần nhất trước trận đấu này, bao gồm cả trận thua ba set tại Halle năm nay.

Bublik đã thể hiện kỹ năng và sự dẻo dai trong chiến thắng năm set trước Tommy Paul tại vòng 3, nhưng anh đã không thể phát huy được những cú giao bóng mạnh mẽ và những cú bỏ nhỏ hiệu quả trước Sinner. Nhà vô địch bốn giải Grand Slam đã chủ động tấn công với sự quyết liệt và duy trì sự ổn định, không cho đối thủ cơ hội giành lại thế trận.

Sinner vẫn đang duy trì phong độ trong cuộc đua giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP với Carlos Alcaraz. Anh cần vượt qua tay vợt người Tây Ban Nha tại US Open để giữ vững vị trí số 1 thế giới. Theo thống kê, tay vợt người Ý đã trở thành người trẻ nhất giành được 24 chiến thắng tại các giải đấu lớn trong một mùa giải kể từ Rafael Nadal đạt được thành tích này, khi đó 22 tuổi, vào năm 2008.

“Tôi rất vui khi lại được vào tứ kết. Đây là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể và sau đó xem chúng tôi có thể đạt được gì trong năm nay. Nhưng nhìn chung, tôi rất vui khi được vào tứ kết,” Sinner kết luận.