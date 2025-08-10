Sinner khởi đầu "thần tốc" tại Cincinnati Open

Lần đầu tiên ra sân kể từ khi đánh bại Carlos Alcaraz để giành danh hiệu Wimbledon đầu tiên vào tháng trước, tay vợt số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP đã thể hiện phong độ hủy diệt khi vượt qua Daniel Elahi Galan với tỷ số 6-1, 6-1, giành quyền vào vòng 3 chỉ sau 59 phút.

“Các trận đấu luôn khác biệt so với các buổi tập, nên tôi không biết chính xác mình sẽ mong đợi điều gì hôm nay. Nói chung tôi rất hài lòng. Thi đấu ở đây không hề dễ dàng, bóng bay rất nhanh. Bạn phải giao bóng thật chính xác, nhưng cũng phải có tốc độ tốt nếu muốn tiến xa trong giải đấu”, Sinner chia sẻ sau khi nâng tỷ số đối đầu với Galan lên 3-0.

Sinner khởi đầu mạnh mẽ tại Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Mặc dù phải đeo ống bảo vệ ở cánh tay phải - vật dụng anh đã sử dụng kể từ cú ngã ở vòng bốn Wimbledon tháng trước - Sinner vẫn thi đấu đầy tự tin khi trở lại Cincinnati. Tay vợt 23 tuổi đã ghi được 7 điểm winner so với 5 lỗi tự đánh hỏng và chỉ để mất một trong 13 điểm giao bóng một trong một set mở màn xuất sắc.

Trong set thứ hai, Sinner bắt đầu thêm chút phong cách vào lối chơi ổn định đặc trưng của mình, nổi bật là cú đánh bỏ nhỏ được ngụy trang khéo léo ở game thứ ba trước khi kết thúc trận đấu một cách đầy uy lực.

“Hôm nay tôi cảm thấy mình đã giao bóng đúng vị trí mình mong muốn. Vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng với tư cách là một trận đấu vòng một, tôi không thể mong đợi gì hơn. Tôi rất vui khi được trở lại đây, cổ động viên thật tuyệt vời”, Sinner nói thêm.

Với thành tích 38-0 trước các tay vợt ngoài Top 50 kể từ Cincinnati năm 2023, Sinner đã kéo dài chuỗi trận thắng trên sân cứng lên 22 trận. Chuỗi trận này, bắt đầu sau trận thua Alcaraz ở trận chung kết tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái, bao gồm các chiến thắng tại US Open, Nitto ATP Finals và Australian Open.

Sinner và Alcaraz sẽ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu số một của năm trong những tháng còn lại. Alcaraz sẽ thi đấu tại Cincinnati vào rạng sáng 11/8, hiện dẫn trước Sinner 1.500 điểm trong cuộc đua PIF ATP Live Race To Turin.

Đối thủ tiếp theo của Sinner tại ATP Masters 1000 Cincinnati là Gabriel Diallo. Sinner đang đặt mục tiêu trở thành tay vợt nam đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu tại giải đấu này kể từ Roger Federer mùa giải 2014-15.