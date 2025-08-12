Sinner vững bước tiến vào vòng ba Cincinnati Open

Trận đấu của Sinner, vốn đã bị hoãn do sự cố mất điện ở trận đấu trước đó, lại tiếp tục bị gián đoạn ở game thứ hai của set thứ hai khi chuông báo cháy tại khán đài câu lạc bộ 1899 bất ngờ vang lên. Sau vài phút trì hoãn, hai tay vợt đã đồng ý tiếp tục thi đấu trong tiếng còi báo động và ánh đèn nhấp nháy, hoàn thành bốn điểm trước khi tiếng chuông ngừng hẳn. Sinner sau đó đã kết thúc trận đấu sau khi cứu được một set-point quan trọng bằng một cú trả giao bóng thuận tay đầy quyết đoán trong loạt tie-break.

Sinner nối dài mạch thắng hơn 20 trận tại sân cứng (Ảnh: Getty).

“Hôm nay là một ngày rất khó khăn. Anh ấy giao bóng rất tốt, đặc biệt là ở set thứ hai. Nếu bạn không chơi tốt trong những tình huống khó khăn như thế này, bạn có thể thua những trận đấu này", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Ở set đầu tiên, Sinner đã thể hiện bản lĩnh khi thắng 6 game liên tiếp từ tỷ số 0-2 để thắng 6-2 trước tay vợt người Canada cao 1m90, hạng 35 thế giới. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu nhau. Diallo đã đẩy Sinner vào loạt tie-break ở set thứ hai nhờ khả năng giao bóng một ấn tượng, nhưng lại thất bại trong loạt "đấu súng" khi chỉ thực hiện thành công hai trong số bảy cú giao bóng một. Trong cả trận, anh chỉ thắng được năm trong số 32 điểm giao bóng hai trước tay vợt bốn lần vô địch Grand Slam.

Điểm nhấn của loạt tie-break là khi Diallo có set-point ở tỷ số 6-5. Tuy nhiên, sau cú giao bóng thứ hai, anh đã không thể xử lý được cú trả giao bóng thuận tay đầy uy lực của Sinner, bóng rơi ngay dưới chân anh.

Chiến thắng này nối dài chuỗi 22 trận thắng liên tiếp trên sân cứng của Sinner kể từ khi anh để thua Carlos Alcaraz trong trận chung kết Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái. Thành tích của anh trước các tay vợt ngoài Top 20 trên sân cứng hiện là 46-0, kể từ thất bại trước Dusan Lajovic (hạng 66 thế giới) tại giải đấu này hai năm trước.

Về phía Diallo, anh đã tung ra 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhưng cũng mắc tới 10 lỗi giao bóng kép, con số cao nhất trong sự nghiệp, có lẽ do áp lực khi đối đầu với Sinner.

Sinner đã thống trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP trong 61 tuần liên tiếp, anh sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Tommy Paul và Adrian Mannarino ở vòng tiếp theo.

Đây là giải đấu đầu tiên của Sinner kể từ khi giành chức vô địch Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đang có thành tích 27-3 trong mùa giải này. Chỉ còn cách 10 trận thắng nữa là đạt mốc 300 trận thắng trong sự nghiệp, Sinner cũng đã trở thành tay vợt thứ hai giành quyền tham dự Nitto ATP Finals vào tháng 11, nơi anh đang là nhà đương kim vô địch.