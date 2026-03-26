Sinner được dự đoán sớm soán ngôi số một thế giới của Alcaraz

Trên bảng xếp hạng ATP hiện tại, Alcaraz đang có 13.550 điểm, còn Jannik Sinner có 11.400 điểm. Với việc bị loại sớm ở vòng 3 Miami Open 2026, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục bị trừ điểm.

Trong khi đó, Jannik Sinner đã tiến vào tứ kết Miami Open 2026 và gặp tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe vào ngày 27/3. Trước đó, Sinner đã gây ấn tượng lớn khi lên ngôi vô địch ở Indian Wells Masters 2026.

Huyền thoại quần vợt người Đức, Boris Becker nhận định Sinner sẽ sớm đòi lại ngôi số một thế giới mà Alcaraz đang nắm giữ, đặc biệt khi ngôi sao người Italy có cơ hội lớn để vô địch liên tiếp hai giải đấu ATP Masters 1000 tại Mỹ vào tháng 3.

Sau chiến thắng trước Alex Michelsen ở vòng 4 Miami Open ngày 25/3, Sinner đã có được chuỗi 28 set thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000. Anh trở thành tay vợt thứ 4 giành từ 15 chiến thắng liên tiếp ở chuỗi giải Indian Wells Masters - Miami Open, sánh ngang với những huyền thoại như Roger Federer, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

Với 20 lần vào tứ kết chỉ sau chưa đầy 40 lần góp mặt ở các giải ATP Masters 1000, Sinner trở thành cái tên thứ 5 trong lịch sử đạt cột mốc này, sau Stefan Edberg, Rafael Nadal, Pete Sampras và Novak Djokovic.

Cơ hội soán ngôi Alcaraz của Sinner sẽ thực sự đến ở mùa giải sân đất nện từ tháng 4. Năm ngoái, Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng, anh vắng mặt ở hàng loạt giải đấu sân đất nện và khi tái xuất, ngôi sao người Italy giành ngôi á quân Rome Masters, Roland Garros.

Về phần mình, Carlos Alcaraz phải bảo vệ 4.300 điểm khi năm ngoái anh vô địch các giải đấu Monte Carlo Masters, Rome Masters và Roland Garros, cùng ngôi á quân Barcelona Open.