Chuyên gia lý giải nguyên nhân Alcaraz thất bại ở Miami Open

Trả lời báo giới, HLV người Pháp Patrick Mouratoglou nêu quan điểm: “Cảm nhận của tôi là Alcaraz đang mất động lực, cậu ấy đã giành nhiều Grand Slam và ATP Masters 1000, nên có lẽ không còn quá hứng thú với các giải đấu này. Đây sẽ là nguy cơ lớn trong những năm tới.

Nhiều người đánh giá Alcaraz chơi không tốt ở những vòng đầu tại Roland Garros, Wimbledon hay US Open. Khi trận đấu quá dễ dàng, cậu ấy mất tập trung vì biết rằng mình có thể đòi lại break bất cứ lúc nào. Đó không phải là suy nghĩ có ý thức, nhưng Carlos chấp nhận việc mất break, chấp nhận đánh mất sự tập trung và điều đó rất nguy hiểm".

Carlos Alcaraz gây thất vọng ở Indian Wells Masters và Miami Open năm nay (Ảnh: ATP).

Trong năm 2026, Alcaraz lên ngôi vô địch Australian Open và Qatar Open. Tuy nhiên khi bước vào các giải ATP Masters 1000 tại Mỹ, ngôi sao người Tây Ban Nha gây thất vọng khi thua Daniil Medvedev ở bán kết Indian Wells Masters và thua Sebastian Korda ở vòng 3 Miami Open.

Sau trận thua Sebastian Korda ngày 23/3, Alcaraz chia sẻ: "Sebastian phô diễn trình độ khó tin, đã chơi một trận đấu bùng nổ. Tôi nghĩ mình đã chơi tốt, nhưng cũng cần phải nhìn sang phía bên kia lưới, Sebastian chơi ở đẳng cấp rất cao.

Tôi có cảm giác rằng các đối thủ luôn chơi với tâm thế chẳng có gì để mất khi gặp tôi, vì vậy họ chơi rất thoải mái, tâm lý không bị áp lực. Hiện tại tôi đã hiểu các tay vợt sẽ tiếp cận trận đấu thế nào khi đối đầu với mình. Tôi cần phải sẵn sàng, cố gắng không để họ bắt nhịp với trận đấu và đẩy họ vào thế khó khăn hơn".

Trong năm 2025, Alcaraz chỉ để thua 8 trận nhưng chỉ trong 3 tháng năm 2026, ngôi sao người Tây Ban Nha đã để thua 2 trận. HLV Patrick Mouratoglou cho rằng việc no nê danh hiệu ảnh hưởng khá nhiều đến động lực thi đấu của Alcaraz ở các giải đấu gần đây.

Carlos Alcaraz vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP, nhưng anh đang bị Jannik Sinner bám sát ở phía sau. Tay vợt người Italy vừa lên ngôi vô địch Indian Wells Masters 2026 và ghi tên mình vào tứ kết Miami Open 2026 gặp Frances Tiafoe.

Nguy cơ mất ngôi đỉnh bảng ATP thực sự đến với Alcaraz khi mùa giải sân đất nện khởi tranh vào tháng 4. Carlos Alcaraz phải bảo vệ 4.300 điểm khi năm ngoái anh vô địch các giải đấu Monte Carlo Masters, Rome Masters và Roland Garros, cùng ngôi á quân Barcelona Open.

Năm ngoái, Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng, anh vắng mặt ở hàng loạt giải đấu sân đất nện và khi tái xuất, ngôi sao người Italy giành ngôi á quân Rome Masters, Roland Garros.