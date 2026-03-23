Alcaraz gây thất vọng, dừng bước sớm tại Miami Open

Sebastian Korda đã tạo nên cú sốc lớn tại Miami Open vào sáng 23/3, anh đánh bại tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz để giành quyền vào vòng 4. Sau khi để Alcaraz vùng lên mạnh mẽ, giành liền năm game và san bằng tỷ số ở set hai khi Korda đang dẫn 5-4, tay vợt người Mỹ đã thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và kết thúc trận đấu với tỷ số 6-3, 5-7, 6-4 sau 2 giờ 19 phút.

Với vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng thế giới, Korda trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất đánh bại Alcaraz kể từ David Goffin (hạng 55 thế giới) tại Miami năm ngoái. Alcaraz từng có khởi đầu hoàn hảo 16-0 trong năm 2026, hiện đã thua 2 trong 3 trận gần nhất, bao gồm thất bại trước Daniil Medvedev ở bán kết Indian Wells.

“Tôi đã đi đường vòng, chắc chắn là vậy. Có nhiều áp lực hơn tôi mong muốn, nhưng tôi hài lòng với cách mình thi đấu và giữ vững tinh thần. Tôi luôn tin tưởng vào bản thân. Tôi rơi vào vài tình huống khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục và chơi rất tốt ở cuối trận,” Korda chia sẻ sau trận đấu.

Korda giờ đây sẽ hướng tới việc cân bằng thành tích tốt nhất của mình tại Miami, nơi anh từng vào tứ kết các năm 2021 và 2025. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tay vợt vòng loại 20 tuổi Martin Landaluce ở vòng 4.

Sau khi phải nghỉ thi đấu hai tháng rưỡi năm ngoái vì chấn thương xương ống chân phải và tụt xuống hạng 86 thế giới, Korda đã chứng minh sự nguy hiểm của mình khi đạt thể trạng tốt nhất. Cựu số 15 thế giới và là nhà vô địch ATP Tour ba lần đã có một set mở màn đầy chắc chắn, với tỷ lệ giao bóng một thành công 75% và ghi 5 cú ace.

Alcaraz có lúc tỏ ra bế tắc, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã vùng lên mạnh mẽ vào cuối set hai. Dù có nhiều pha xử lý tự tin, Korda lại mắc ba lỗi trái tay không đáng có và mất game giao bóng trắng khi đang dẫn 5-4, bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu. Đó là một phần trong chuỗi năm game liên tiếp của Alcaraz để kéo trận đấu vào set quyết định.

Tuy nhiên, Korda đã tái lập sự bình tĩnh ấn tượng, tìm lại những cú đánh gọn gàng và chiến thuật rõ ràng để khép lại trận đấu. Với chiến thắng này, anh nâng thành tích đối đầu trước Alcaraz lên 2-4.

Chiến thắng này giúp Korda trở thành tay vợt người Mỹ thứ 6 đánh bại tay vợt số 1 thế giới kể từ năm 2015. Gần đây, anh đã bổ sung cựu tay vợt Top 40 Ryan Harrison vào đội ngũ huấn luyện của mình.

“Đó là cả một quá trình tự nhìn lại bản thân. Tôi đã trải qua nhiều điều. Tôi đã thi đấu với nhiều tay vợt hàng đầu nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Tôi nhận ra khi gặp những tay vợt top đầu, tôi thường đánh quá tay và cố làm quá nhiều. Tôi đã ngồi lại với Ryan, và mục tiêu hôm nay là chơi ở mức trung bình, không cố làm quá nhiều”, Korda nói thêm.

Alcaraz rời Miami với thành tích 17 thắng, 2 thua trong mùa giải này. Tay vợt 22 tuổi đã trở thành người trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam tại Australian Open vào tháng 1 và sau đó giành danh hiệu ATP 500 tại Doha.