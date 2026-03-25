Sinner thoát hiểm ngoạn mục, nối dài kỷ lục tại Miami Open

Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner đã thể hiện bản lĩnh ở giai đoạn cuối trận đấu vào sáng 25/3, duy trì chuỗi thắng set kỷ lục tại các giải ATP Masters 1000 và giành vé vào tứ kết Miami Open.

Trên sân Hard Rock Stadium, nhà vô địch Indian Wells đã vượt qua niềm hy vọng của nước chủ nhà Alex Michelsen với tỷ số 7-5, 7-6(4). Chiến thắng này giúp Sinner tiếp tục hành trình chinh phục “Sunshine Double” và nâng chuỗi set thắng liên tiếp ở Masters 1000 lên con số kỷ lục 28. Đáng chú ý, tay vợt người Ý đã lội ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn 2-5 ở set hai để khép lại trận đấu sau 1 giờ 42 phút.

Sinner duy trì phong độ rất cao tại các giải Masters 1000 (Ảnh: Getty)

“Tôi cảm thấy cú giao bóng đã giúp mình rất nhiều hôm nay, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng và trong loạt tie-break, nên tôi khá hài lòng. Đồng thời, tôi biết nếu muốn tiến xa ở giải này, mình cần cải thiện lối đánh cuối sân. Ngày mai được nghỉ, điều đó sẽ giúp tôi tìm lại nhịp độ trong buổi tập, rồi chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Sinner cũng nhấn mạnh sự khác biệt về điều kiện thi đấu: “Điều kiện thi đấu hôm nay hoàn toàn khác tối qua, nên tôi hài lòng với cách mình chiến đấu. Đây là một trận đấu rất sít sao trước Alex. Cậu ấy là đối thủ khó chơi, vì vậy tôi rất vui”.

Theo thống kê của Infosys ATP, Sinner đã giành tới 90% điểm số (38/42) khi giao bóng một trước Michelsen. Tay vợt người Ý sẽ cần duy trì hiệu suất này khi chạm trán hạt giống số 19 Frances Tiafoe hoặc Terence Atmane ở tứ kết vào thứ 5, đồng thời cải thiện thêm các khía cạnh khác trong lối chơi.

“Hôm nay tôi không chơi với phong độ tốt nhất, nên phải tìm cách vượt qua. Giờ tôi hiểu bản thân rõ hơn, nên biết rằng mỗi ngày có thể sẽ khác”, Sinner nói thêm

Mặc dù phong độ giao bóng ấn tượng của Sinner trên sân Hard Rock Stadium, Michelsen đã tạo được lợi thế lớn ở set hai. Tuy nhiên, tay vợt Mỹ đã có phần căng cứng khi cầm giao bóng ở tỷ số 5-3, và Sinner lập tức tận dụng để bẻ game, nuôi hy vọng giành chiến thắng thứ 14 liên tiếp tại Masters 1000 mà không thua set nào.

Michelsen kịp lấy lại bình tĩnh để đưa set đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, Sinner đã khởi đầu mạnh mẽ bằng một cú trái tay dọc dây xuất sắc. Dù đối thủ giành lại hai điểm ngay sau đó, Sinner đã “đóng sập cánh cửa” bằng việc thắng 6/7 điểm tiếp theo, qua đó nâng thành tích đối đầu lên 3-0.

Sinner hiện đã thắng 28 trận liên tiếp trước các tay vợt Mỹ, kể từ thất bại trước Ben Shelton tại Thượng Hải năm 2023. Tay vợt 24 tuổi cũng trở thành người thứ ba trong lịch sử vào tứ kết trong cả 5 lần đầu dự Miami Open, sánh ngang với Yannick Noah và Stefan Edberg.