Alcaraz cán mốc 50 chiến thắng trong năm 2025

Tay vợt số 2 thế giới theo bảng xếp hạng ATP đã vượt qua Hamad Medjedovic với tỷ số 6-4, 6-4 trong một trận đấu đầy thử thách tại vòng 3 sự kiện ATP Masters 1000. Dưới cái nóng gay gắt của Ohio (Mỹ), Alcaraz vẫn giữ được sự bình tĩnh, giành chiến thắng thứ 50 trong năm 2025 và là chiến thắng thứ 13 liên tiếp tại các giải Masters 1000.

“Tôi biết anh ấy là một tay vợt thực sự mạnh mẽ. Những cú đánh của Medjedovic cực kỳ khó đỡ và anh ấy cũng có những cú giao bóng mạnh. Tôi biết anh ấy không thích chạy quá nhiều từ bên này sang bên kia, nên kế hoạch của tôi là để anh ấy chạy càng nhiều càng tốt", Alcaraz chia sẻ sau trận đấu.

“Thật khó khăn vì bóng của Medjedovic bay rất nhanh, nhưng tôi rất vui vì mình đã làm được điều đó hầu hết thời gian, cố gắng phòng thủ một cách tốt nhất. Tôi thực sự rất vui vì đã giành được chiến thắng”, tay vợt người Tây Ban Nha nói thêm.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng tại vòng 3 Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Cả Alcaraz và Medjedovic đều là cựu vô địch Next Gen ATP Finals. Trận đối đầu đầu tiên giữa hai tay vợt đã diễn ra căng thẳng ngay từ những giây đầu tiên. Tuy nhiên, thế trận đã nghiêng hẳn về phía tay vợt người Tây Ban Nha khi Medjedovic giao bóng ở tỷ số 3-3. Tay vợt người Serbia đã cứu được ba break-point, nhưng áp lực đã được thể hiện ở set thứ tư, khi anh mắc lỗi giao bóng kép, tạo cơ hội cho đối thủ bứt phá.

Medjedovic đã phải nhờ đến sự chăm sóc của chuyên gia vật lý trị liệu vì đau cổ vào cuối set đầu tiên. Trong set thứ hai, anh đã chơi tấn công mạnh mẽ để cố gắng rút ngắn thời gian giao bóng dưới cái nóng. Mặc dù anh đã giành lại được break để gỡ hòa 3-3 nhưng cách tiếp cận đó tỏ ra quá thiếu ổn định để vượt qua tay vợt người Tây Ban Nha. Tay vợt người Serbia thực hiện liên tiếp hai cú bỏ nhỏ, tạo cơ hội cho Alcaraz bẻ giao bóng lần nữa, nâng tỷ số lên 4-3. Lần này, tay vợt người Tây Ban Nha đã không để vuột mất lợi thế và đã hoàn tất chiến thắng sau 95 phút.

Sau khi đã giành được danh hiệu tại Monte Carlo và Rome trong chuỗi chiến thắng tại Masters 1000 hiện tại, Alcaraz sẽ đối đầu với Luca Nardi tại Cincinnati, nơi anh đang theo đuổi danh hiệu thứ tám ở cấp độ này. Nardi đã dẫn trước hạt giống số 16 Jakub Mensik với tỷ số 6-2, 2-1 khi tay vợt người Séc bỏ cuộc ở vòng bốn.

Cả Jannik Sinner và Alcaraz đều đã lọt vào vòng chung kết ATP Finals, và sẽ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu số một của năm trong những tháng còn lại. Alcaraz hiện đang dẫn trước Sinner 1.500 điểm trong cuộc đua PIF ATP Live Race To Turin.

Trong một diễn biến khác, hạt giống số 9 Andrey Rublev vẫn trụ vững tại giải sau khi vượt qua trận đấu kéo dài 3 giờ 30 phút với hạt giống số 21 Alexei Popyrin dưới ánh chói chang tại Cincinnati. Rublev giành chiến thắng 6-7(5), 7-6(5), 7-5 để cân bằng tỷ số 2-2 trong loạt trận đối đầu với Popyrin.