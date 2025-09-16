Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận Arsenal gặp Bilbao

Vào lúc 23h45 hôm nay (16/9), Arsenal sẽ bắt đầu hành trình ở Champions League bằng chuyến làm khách tới sân San Mames của Bilbao. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Arsenal vẫn có nguy cơ ngã ngựa bởi những cạm bẫy ở “tử địa” San Mames.

Arsenal được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn khi làm khách tới sân của Bilbao (Ảnh: Getty).

Từ trước tới nay, Bilbao luôn được đánh giá cao mỗi khi thi đấu tại đất Mẹ. Ngay cả ở thời điểm này cũng vậy. Thống kê cho thấy đội bóng xứ Basque đã thắng 14/20 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường tại sân San Mames.

Chính vì vậy, siêu máy tính Be Soccer cũng không thực sự tin vào khả năng chiến thắng của Arsenal. Theo đó, cơ hội để “Pháo thủ” giành 3 điểm trong chuyến làm khách tại Bilbao là 38,1%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với đội chủ nhà là 36,1%. Tương tự, hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Arsenal là 1,38, cao hơn một chút so với con số 1,33 của Bilbao. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa lên tới 25,8%.

Ở khả năng Bilbao giành chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 1-0 với 8,9%. Tiếp theo là các tỷ số 2-1 (8,1%), 2-0 (5,09). Còn ở khả năng Arsenal chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 1-0 với 9,2%. Tiếp theo là 2-1 (8,4%), 2-0 (6,3%). Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 12,2%.

Arsenal bước vào trận đấu này với khí thế mới khi vừa giành chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest cuối tuần qua. Trong đó, những tân binh được kỳ vọng như Zubimendi và Gyokeres. Tuy nhiên, “Pháo thủ” cũng mất hàng loạt nhân tố ở trận này như Saka, Havertz, Odegaard, Saliba, Gabriel Jesus. Đó đều là những trụ cột ở ba tuyến.

Bilbao thi đấu vô cùng kỷ luật dưới thời HLV Ernesto Valverde. Dù vừa thua 0-1 trước Alaves nhưng về cơ bản, từ đầu giải, đội bóng xứ Basque vẫn chơi tốt khi thắng 3 trận trước đó. Ngôi sao số 1 của CLB, Nico Williams, không thể ra sân vì chấn thương nhưng bộ đôi tiền đạo Inaki Williams và Oihan Sancet vẫn đang chơi tốt và có thể là nhân tố đủ sức uy hiếp Arsenal.

Sự tinh quái của HLV Ernesto Valverde có thể giúp ích cho Bilbao (Ảnh: Getty).

Theo thống kê, HLV Valverde chỉ thua 9/42 trận đấu cầm quân ở Champions League (thắng 23 trận). Ông đạt tỷ lệ thất bại chỉ 21,4%. Trong số các HLV người Tây Ban Nha, chỉ có Pep Guardiola là người có tỷ lệ thấp hơn thế (17,1%).

Đây là lần đầu tiên Bilbao đối đầu với Arsenal trong một trận đấu chính thức. Trong quá khứ, Bilbao từng có hai lần đụng độ với các CLB Anh ở giải cúp C1/Champions League nhưng các trận đấu đều trôi qua khá lâu. Họ bị Man Utd loại ở tứ kết cúp C1 1956/57 và cũng bị Liverpool loại ở vòng 1 mùa giải 1983/84.

Trong khi đó, Arsenal toàn thắng trong ba trận gần nhất hành quân tới Tây Ban Nha đối đầu với Girona, Real Madrid (mùa 2024/25) và Sevilla (2023/24). Tất cả chiến thắng này đều kết thúc với tỷ số 2-1.

Vào mùa hè vừa qua, Arsenal và Bilbao đã đối đầu ở chung kết Emirates Cup. Trong trận đấu đó, Arsenal đã giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà. Viktor Gyokeres là người ghi bàn mở tỷ số. Hai bàn thắng còn lại của Arsenal được thực hiện bởi Bukayo Saka và Kai Havertz.

Đội hình dự kiến Bilbao vs Arsenal

Bilbao: Unai Simón, Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yury Berchiche, Íñigo Ruíz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.

Arsenal : David Raya, Jurrien Timber, Cristhian Muslimra, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres.