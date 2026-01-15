Siêu máy tính dự đoán kết quả trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 UAE

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Theo tính toán của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam đang nắm giữ tới 88% cơ hội giành chiến thắng để tiến vào bán kết. Trong khi đó, U23 UAE là đại diện vốn được đánh giá cao ở khu vực Tây Á chỉ nhận được vỏn vẹn 12% cơ hội đi tiếp.

U23 Việt Nam được AFC đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ ở trận tứ kết (Ảnh: AFC).

Đây là một tỷ lệ chênh lệch hiếm thấy ở vòng tứ kết của một giải đấu cấp châu lục. Việc U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn không đến từ yếu tố quá khứ, mà chủ yếu dựa trên phong độ hiện tại và tính ổn định trong lối chơi.

Lý do khiến siêu máy tính của AFC "đặt trọn niềm tin" vào thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở tính ổn định của hệ thống. U23 Việt Nam đang sở hữu hàng phòng ngự lỳ lợm nhất giải đấu và một hàng tiền vệ có khả năng điều tiết nhịp độ cực tốt.

“Rồng vàng” đang có chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, ghi bàn đều đặn và đặc biệt nổi bật ở khả năng liên kết đội hình, tranh chấp tay đôi cũng như đánh chặn các đường chuyền nguy hiểm của đối phương.

Việc U23 Việt Nam vượt qua bảng "tử thần" với 9 điểm tuyệt đối, cùng chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, đã đẩy các chỉ số niềm tin của siêu máy tính này lên mức kịch trần.

Ngược lại, U23 UAE dù sở hữu dàn sao đắt giá nhưng lại lộ rõ sự mong manh ở hàng phòng ngự. Trận thua 0-3 trước U23 Nhật Bản và trận hòa hú vía trước Syria cho thấy đại diện Tây Á rất dễ tổn thương khi đối đầu với những tập thể có tổ chức tốt.

U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn về mặt tâm lý khi toàn thắng ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Siêu máy tính của AFC nhận định rằng, với khả năng thoát pressing (gây áp lực) và phản công sắc bén hiện tại, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức "kết liễu" đối thủ ngay trong 90 phút chính thức.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang nín thở chờ đợi xem liệu các cầu thủ có thể hiện thực hóa con số 88% thành tấm vé đi tiếp hay không. Với tinh thần thép và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để một lần nữa khiến giới bóng đá châu lục chấn động.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân vận động Al Faisal, nơi “Những chiến binh sao vàng” đã đánh bại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.