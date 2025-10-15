Saudi Arabia, Qatar giành vé dự World Cup 2026

Tại bảng A vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, Qatar và UAE tiến vào trận chung kết của bảng đấu. Đội chủ nhà Qatar buộc phải giành chiến thắng, trong khi UAE chỉ cần một trận hòa.

Hai đội thi đấu khá thận trọng trong 45 phút đầu tiên, không có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự được tạo ra trước khung thành của cả hai bên. Vì vậy, Qatar và UAE bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Boualem Khoukhi đã khai thông thế bế tắc cho Qatar bằng bàn thắng giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

UAE thi đấu với Qatar ở lượt cuối, bảng A, vòng loại thứ năm World Cup 2026 khu vực châu Á (Ảnh: Getty).

Sau khi bị thủng lưới, UAE vùng lên mạnh mẽ. Đội khách liên tục tấn công dồn dập, buộc Qatar phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, đội chủ nhà chơi phòng thủ chủ động, cố gắng giữ vững hệ thống và chờ đợi cơ hội phản công.

Khi những đợt tấn công liên tiếp của UAE không mang lại hiệu quả, Qatar đã chắt chiu tốt cơ hội ít ỏi để định đoạt số phận trận đấu. Phút 74, Pedro Miguel nhân đôi cách biệt, đồng thời khiến hy vọng giành vé trực tiếp của UAE gần như tan biến.

Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Tarek Salman ở phút 89 bất ngờ thắp lại hy vọng cho UAE. Đội khách tận dụng lợi thế hơn người trong những phút bù giờ để có được bàn thắng ở phút 90+8 khi Sultan Adil đưa bóng vào lưới Qatar, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Khoảng cách lợi thế chỉ còn một bàn, song Qatar đã bảo vệ thành công tỷ số cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc ở phút bù giờ thứ 16. Với 3 điểm quý giá trong trận đấu cuối cùng, Qatar vươn lên dẫn đầu bảng A và giành vé dự World Cup 2026 đầy ngoạn mục. Thất bại khiến UAE rơi xuống nhì bảng và phải tham dự trận play-off châu Á.

Các cầu thủ Saudi Arabia ăn mừng sau khi giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tại bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, Saudi Arabia và Iraq bước vào trận chung kết của bảng sau khi cùng có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. Saudi Arabia nắm lợi thế nhờ số bàn thắng ghi được nhiều hơn, dù cả hai đội cùng có hiệu số +1, nên đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa.

Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà, Saudi Arabia chủ động tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Đội chủ sân King Abdullah Sports City áp đảo trong suốt 90 phút, tung ra tới 15 cú dứt điểm, đáng tiếc không thể ghi bàn. Iraq chỉ có 4 pha dứt điểm trong cả trận, trong đó chỉ một lần bóng đi trúng khung thành đội chủ nhà nhưng cũng không thành bàn.

Kết quả hòa 0-0 giúp Saudi Arabia bảo vệ ngôi đầu bảng B, qua đó giành vé dự World Cup 2026. Trong khi đó, Iraq sẽ đối đầu UAE ở vòng play-off châu Á để tranh suất dự play-off liên lục địa.