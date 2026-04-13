Sao nhập tịch Indonesia đạp rách chân đối thủ, trọng tài xử lý khó hiểu

Phút 34 trong trận đấu giữa Fortuna Sittard và NAC Breda trên sân Offermans Joosten vào tối qua (12/4), trung vệ Justin Hubner của Fortuna Sittard đã có tình huống tranh chấp nguy hiểm với Lewis Holtby.

Justin Hubner có tình huống đạp vào ống đồng của Lewis Holtby (Ảnh chụp màn hình).

Trong tình huống này, Lewis Holtby đã chạm bóng trước, còn Justin Hubner chậm chân hơn lao vào thẳng vào ống đồng của đối thủ. Tuy nhiên, điều đáng nói, trọng tài chính là xác nhận rằng cầu thủ nhập tịch của Indonesia không phạm lỗi.

Thay vào đó, trọng tài chỉ cắt còi cho các nhân viên y tế vào sân chăm sóc y tế cho Lewis Holtby. Hình ảnh sau đó cho thấy tiền vệ người Đức đã có vết rách dài ở ống đồng bên trái. Cầu thủ của NAC Breda không thể tiếp tục thi đấu và rời sân nhường chỗ cho Mohammed Nassoh.

Hành động phạm lỗi của Justin Hubner đã gây phẫn nộ trong cộng đồng bóng đá Hà Lan. Nhiều quan điểm cho rằng cầu thủ của Indonesia xứng đáng phải chịu thẻ đỏ trong tình huống chơi thô bạo này. Trên trang Twitter, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích trung vệ sinh năm 2003.

Lewis Holtby bị có vết rách dài ống đồng trong tình huống này (Ảnh chụp màn hình).

“Cú đạp thật nguy hiểm. May cho Holtby là có miếng lót bảo vệ ống đồng”.

“Tôi không thể tưởng tượng nổi Holtby sẽ ra sao nếu không có tấm lót bảo vệ ống đồng. Trông cậu ấy thật đau đớn”.

“Những tình huống chơi xấu như vậy cần phải bị loại bỏ trong bóng đá”

Justin Hubner đã gửi lời nhắn nhủ tới đối thủ: “Tôi không cố ý gây ra chấn thương trong tình huống đó. Hy vọng anh sớm hồi phục và trở lại sân cỏ”.

Lewis Holtby trả lời tin nhắn của đối thủ: “Đừng quá lo lắng. Những tình huống như vậy thường xuất hiện trong bóng đá. Tôi đánh giá cao tinh thần cầu thị của cậu”.