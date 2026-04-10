Đội tuyển Indonesia lên kế hoạch mời Italy đá giao hữu

Phát biểu trên truyền thông Indonesia mới đây, Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia Indonesia Sumardji nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm đối thủ cho đội tuyển Indonesia thi đấu giao hữu trong tháng 6. Những đối thủ tiềm năng cao là những đội có đẳng cấp, nhưng không tham dự World Cup 2026”.

“Hiện tại, chúng tôi đã xác định được một đội dạng này và sẽ tìm kiếm thêm một đội nữa. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang xem xét danh sách các ứng cử viên”, ông Sumardji nói thêm.

Theo tờ Bola Sport của Indonesia, dựa trên những tiêu chí mà Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia Indonesia Sumardji đưa ra, đội tuyển Italy là một trong những cái tên sáng giá đáng được nhắc đến.

Đội bóng sắc áo thiên thanh tiếp tục bị loại khỏi vòng chung kết (VCK) World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Italy không quá bận rộn với chương trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nên phía PSSI hy vọng đội tuyển Italy có thể xem xét đề nghị của họ.

Tờ Bola Sport của Indonesia phân tích: “Mặc dù việc mời đội tuyển Italy không hề dễ dàng, nhưng trước đây PSSI từng mời thành công đội tuyển Argentina đến Jakarta (Indonesia) thi đấu giao hữu”.

“Chính vì thế, một bất ngờ khác liên quan đến đối thủ của Indonesia hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, không thể không nhắc đến mối quan hệ của Chủ tịch PSSI Erick Thohir với bóng đá Italy. Ông Erick Thohir từng là chủ sở hữu của đội bóng khổng lồ của Italy Inter Milan từ năm 2013 đến 2018”, Bola Sport bình luận thêm.