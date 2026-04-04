Bóng đá Đông Nam Á làm được điều chưa từng có ở Asian Cup

Trong số 24 đội bóng tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt là đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Trong đó, Singapore lần đầu tiên trở lại đấu trường này kể từ năm 1984.

Bóng đá Đông Nam Á đã ở rất gần kỷ lục có 5 suất tham dự Asian Cup nhưng Philippines lại bị loại cay đắng. Đội bóng này có cùng 14 điểm như Tajikistan ở bảng A nhưng lại thua kém hiệu số bàn thắng bại (+10 vs +11).

Dù sao, với 4 đại diện tham dự, bóng đá Đông Nam Á cũng làm được điều chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê, lần đầu tiên trong lịch sử, Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt ở hai kỳ Asian Cup liên tiếp (2023 và 2027). Vào năm 2023, 4 đại diện của khu vực thi đấu ở giải đấu này là đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Điều đó cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Đông Nam Á. Ngay cả những đội bóng vốn không được đánh giá cao trong những năm gần đây như Singapore vẫn có thể giành vé. Trong khi đó, ba đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia luôn sẵn sàng gây bất ngờ khi đối đầu với bất kỳ đội bóng nào ở châu lục.

Xét về lịch sử, Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á tham dự nhiều kỳ Asian Cup nhất với 9 lần. Ba đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều có 4 lần, tiếp theo là Singapore (2 lần), Myanmar, Campuchia và Philippines (1 lần). Ba đội Lào, Brunei và Timor Leste chưa tham dự giải đấu cấp độ châu Á.

Dù chỉ tham dự 1 lần nhưng Myanmar lại có thành tích tốt nhất trong số các đội bóng Đông Nam Á. Ở giải đấu năm 1968, Myanmar (khi đó vẫn còn tên là Miến Điện) đã xuất sắc giành ngôi á quân. Thái Lan và Campuchia lần lượt giành vị trí thứ ba và thứ tư tại Asian Cup 1972.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này là lọt vào tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Còn Indonesia mới lần đầu vượt qua vòng bảng ở giải đấu năm 2023.