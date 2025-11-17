Sáng tỏ thông tin HLV Malaysia từ chức trước trận gặp tuyển Việt Nam

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin HLV Peter Cklamovski sẽ từ chức sau trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11 trên sân Bukit Jalil. Sức ép càng tăng khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang xem xét khả năng đưa ra án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan tới cáo buộc vi phạm hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ nhập tịch.

HLV Cklamovski khẳng định không có ý định từ chức ở đội tuyển Malaysia (Ảnh: NST).

Trong đó, Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nếu điều này xảy ra, “Bầy hổ” sẽ bị loại khỏi giải đấu cấp độ châu Á.

Trong bối cảnh người hâm mộ phẫn nộ, mạng xã hội ồn ào và nội bộ bóng đá Malaysia liên tục biến động, nhiều người cho rằng vị HLV đang tìm đường rút lui.

Tuy nhiên, Cklamovski nhanh chóng bác bỏ trong buổi họp báo trước trận đấu với Nepal: “Tôi ngạc nhiên trước thông tin này. Nhưng bóng đá là vậy, chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với tôi, điều quan trọng nhất là hiện tại. Tôi muốn bảo đảm mọi thứ cho ngày mai để giành trọn 3 điểm”.

Nhà cầm quân 45 tuổi khẳng định mục tiêu lúc này chỉ là duy trì thành tích và truyền sự tin tưởng cho người hâm mộ: “Đội tuyển Malaysia kết thúc năm ở vị trí đầu bảng và tiếp tục mang lại niềm tin cho cả quốc gia về sức mạnh của đội bóng. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến”.

Sau khi gắn bó với Malaysia gần một năm, HLV Cklamovski nhấn mạnh ông chỉ tập trung vào công việc chuyên môn, chứ không bị phân tâm vì án phạt của FAM: “Chúng tôi chỉ tập trung vào những gì có thể kiểm soát. Tối ưu từng ngày, tự thách thức bản thân, đó là tinh thần của các cầu thủ và là môi trường mà chúng tôi xây dựng”.

Tuyển Malaysia tích cực chuẩn bị cho trận đấu với Nepal và không quan tâm tới án phạt của FIFA (Ảnh: NST).

Đối thủ của Malaysia ở lượt trận tới là Nepal, đội bóng hạng 180 thế giới, đang gặp nhiều khó khăn từ hệ thống bóng đá tới giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, HLV Cklamovski cảnh báo học trò không được chủ quan trước đội bóng vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

“Nepal thể hiện tinh thần rất tốt ở trận gần nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị để đối đầu một đội bóng chiến đấu vì màu cờ sắc áo”, ông cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh trận đấu này là cơ hội cuối cùng trong năm để Malaysia khẳng định bản sắc: “Điều quan trọng là chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá khiến người dân tự hào. Đây là cơ hội để khắc sâu dấu ấn và thể hiện con đường mà đội tuyển đang hướng tới”.

Đội trưởng Dion Cools cũng bày tỏ sự tự tin, nhấn mạnh yếu tố tinh thần và tốc độ chơi bóng là chìa khóa trước Nepal: “Trước tiên là tâm lý, biết điều gì sẽ chờ đợi. Chúng tôi cần kiên nhẫn, tăng tốc độ trận đấu, bào mòn đối thủ và giữ thái độ tích cực. Bàn thắng rồi sẽ đến nếu chúng tôi sắc bén, quyết liệt và chơi bóng nhanh”.

Trận đấu giữa Malaysia và Nepal diễn ra vào lúc 20h ngày 18/11 trên sân Bukit Jalil. “Bầy hổ” đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm khi toàn thắng 4 trận, nhiều hơn 3 điểm so với đội tuyển Việt Nam.