Samuel Umtiti bất ngờ treo giày ở tuổi 31

Cựu trung vệ của Lyon và Barcelona, Samuel Umtiti, đã gây sốc cho người hâm mộ vào thứ hai (15/9) khi thông báo quyết định treo giày trên mạng xã hội.

"Sau một sự nghiệp đầy biến động với những thăng trầm, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tôi đã cống hiến tất cả mọi thứ với niềm đam mê và không hối tiếc. Tôi muốn cảm ơn tất cả các câu lạc bộ, chủ tịch, huấn luyện viên và cầu thủ mà tôi đã từng gặp gỡ", Umtiti chia sẻ trên Instagram.

Umtiti thi đấu cho Lille trước khi giải nghệ (Ảnh: Getty).

Umtiti là sản phẩm của lò đào tạo Olympique Lyonnais, anh ra mắt đội một vào năm 2012 và gắn bó với đội bóng Pháp cho đến năm 2016. Mùa hè năm đó, anh chuyển đến FC Barcelona, nơi anh đã trải qua 6 mùa giải. Dù có màn trình diễn ấn tượng ban đầu, nhưng những chấn thương dai dẳng đã khiến anh chỉ có 50 lần ra sân trong đội hình xuất phát cho gã khổng lồ xứ Catalan.

Mùa giải 2022-2023, anh được cho mượn đến Lecce ở Ý, nơi anh lấy lại phong độ và nhận được lời khen ngợi về khả năng lãnh đạo. Điểm dừng chân cuối cùng của anh là Lille, nhưng từ năm 2023 đến 2025, chấn thương đã khiến anh chỉ chơi được 13 trận trước khi quyết định treo giày.

Với đội tuyển Pháp, Umtiti đã có 31 lần khoác áo và ghi được bốn bàn thắng. Khoảnh khắc biểu tượng nhất của anh là tại FIFA World Cup 2018 ở Nga, nơi anh tạo thành cặp trung vệ đáng gờm với Raphael Varane. Trong trận bán kết gặp Bỉ, anh đã ghi bàn thắng quyết định đưa Pháp vào chung kết - một bàn thắng đã đi vào lịch sử bóng đá Pháp.

Umtiti hôn lên chiếc Cúp vàng thế giới khi tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Chấn thương đầu gối kinh niên đã hành hạ hậu vệ này trong suốt bảy năm qua. Kể từ World Cup 2018, Umtiti chưa bao giờ duy trì được thể lực ổn định. Những chấn thương liên miên cuối cùng đã ngăn cản anh trở lại phong độ đỉnh cao, dẫn đến việc anh phải kết thúc sự nghiệp sớm.

Với việc tuyên bố giải nghệ, Umtiti gia nhập danh sách dài những cầu thủ bóng đá có sự nghiệp lẫy lừng bị hạn chế bởi chấn thương. Tuy nhiên, di sản của anh vẫn được ghi dấu bởi chiến thắng World Cup, những khoảnh khắc tỏa sáng cùng Lyon và Barcelona, và niềm đam mê mà anh luôn thể hiện trên sân cỏ.