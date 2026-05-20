Báo Indonesia: Lối chơi các đội tuyển Việt Nam khác thời HLV Park Hang Seo

Đại diện mới nhất của bóng đá Việt Nam gây tiếng vang ở đấu trường quốc tế là đội tuyển U17 Việt Nam. Đội bóng này vô địch U17 Đông Nam Á và vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, qua đó giành được suất tham dự World Cup U17, diễn ra cuối năm nay ở Qatar.

Sau khi đội tuyển U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại World Cup U17 năm nay, tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Phong cách mà HLV Park Hang Seo từng xây dựng không còn là trung tâm trong lối chơi của các đội tuyển Việt Nam hiện nay”.

Các đội tuyển Việt Nam hiện nay có lối chơi khác với thời của HLV Park Hang Seo (Ảnh: AFC).

“Điển hình là ở đội tuyển U17 Việt Nam, thay vì sao chép phong cách của HLV Park Hang Seo, HLV người Brazil Cristiano Roland tạo nên phong cách riêng cho đội bóng của mình.

Đây cũng là phong cách mà ông Roland muốn đội tuyển U17 Việt Nam hướng đến, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup U17”, tờ Bola Sport viết thêm.

Tờ báo của xứ sở vạn đảo làm rõ hơn phong cách chơi bóng của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bola Sport chia sẻ: “Phong cách mà ông Roland tập trung truyền đạt cho các học trò của mình, đó là pha trộn phong cách của bóng đá châu Âu và Nam Mỹ, là sự cân bằng giữa lối chơi của người Brazil và Bồ Đào Nha”.

“Sự kết hợp giữa phong cách châu Âu và Nam Mỹ giúp cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland vừa có tính kỷ luật, vừa thi đấu có trách nhiệm, vừa không triệt tiêu sự sáng tạo của các cầu thủ”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của Indonesia.

Ở một số thời điểm, thậm chí U17 Việt Nam có thể chơi tấn công trước đại diện của bóng đá trẻ Australia (Ảnh: AFC).

Trước đội tuyển U17 Việt Nam của HLV Roland, đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) cũng chơi rất khác tại SEA Games 33 hồi cuối năm 2025 và tại giải U23 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này vừa có sự chặt chẽ trong phòng ngự, vừa có sự uyển chuyển trong tấn công. Khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ U23 và U17 Việt Nam trong thời gian gần đây rất đáng nể.

Khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ xuất sắc giúp cho các cầu thủ có thể tấn công áp đặt lối chơi lên đối thủ khi cần. Ngay cả khi đó là đại diện của các nền bóng đá mạnh như các đội trẻ của Saudi Arabia, UAE, Hàn Quốc (giải U23 châu Á và U17 châu Á), Australia (U17 Đông Nam Á)…

Tờ Bola Sport dẫn lời của HLV Roland, nói rõ hơn những gì mà HLV Roland đang chuẩn bị cho đội tuyển U17 Việt Nam: “Tôi muốn cầu thủ trẻ Việt Nam có sự sáng tạo như cầu thủ Brazil, nhưng cũng phải có tính kỷ luật như cầu thủ châu Âu”.

“Họ sẽ kết hợp những yếu tố vừa nêu với tinh thần của người Việt Nam. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ của tôi làm được điều đó, họ sẽ đạt được kết quả tốt, sẽ thành công”, vẫn là lời của HLV Roland, được Bola Sport dẫn lại.