Xác định 43 đội bóng giành quyền tham dự World Cup U17

Rạng sáng 20/5, loạt trận cuối cùng ở hai bảng A và B ở giải U17 châu Phi đã diễn ra. Ở bảng A, U17 Morocco đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 Ai Cập. Còn U17 Ethiopia giành chiến thắng 1-0 trước U17 Tunisia.

Với kết quả này, hai đội U17 Morocco và U17 Ai Cập xếp hai vị trí dẫn đầu và giành vé tham dự World Cup U17. U17 Ethiopia xếp thứ ba bảng đấu và sẽ tham dự trận tranh vé vớt với đội xếp thứ ba bảng C.

Trong khi đó, ở bảng B, hai đội U17 Bờ Biển Ngà (7 điểm) và U17 Cameroon (6 điểm) đã giành quyền đi tiếp và có vé tham dự World Cup. Trong khi đó, U17 Uganda xếp thứ ba bảng đấu và thi đấu trận tranh vé vớt với đội xếp thứ ba bảng D.

Như vậy, tính tới thời điểm sáng 20/5, châu Phi đã xác định 5 suất tham dự World Cup là U17 Tanzania, U17 Morocco, U17 Ai Cập, U17 Bờ Biển Ngà, U17 Cameroon. Đêm nay, loạt trận cuối ở bảng C và D sẽ diễn ra. Ba suất trực tiếp còn lại sẽ được xác định. Loạt trận tranh vé vớt giữa các đội xếp thứ ba ở các bảng đấu sẽ diễn ra vào ngày 23/5.

Theo công bố của FIFA, lễ bốc thăm giải World Cup U17 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại Zurich (Thụy Sĩ). Tới thời điểm đó, U17 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ của mình.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 ở Qatar với 48 đội tham dự. Kể từ năm ngoái, FIFA đã biến giải đấu này trở thành giải thường niên, để thúc đẩy bóng đá trẻ phát triển trên toàn thế giới.

Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định được 43 đội bóng tham dự. Châu Phi đã xác định 5 suất là U17 Tanzania, U17 Morocco, U17 Ai Cập, U17 Bờ Biển Ngà, U17 Cameroon. Châu Á xác định 9 suất là U17 Qatar (chủ nhà), U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam.

Châu Âu có 11 cái tên tham dự World Cup gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Ireland, Romania, Serbia. 7 đội tuyển Nam Mỹ góp mặt gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela.

Khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe) xác định xong 8 đại diện tham dự là Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras, Panama, Jamaica, Cuba, Haiti. Khu vực châu Đại Dương có 3 đội tuyển tham dự là New Zealand, New Caledonia, Fiji.

Nhiều khả năng, U17 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Vì vậy, “Những chiến binh sao vàng” có khả năng đụng độ với những đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp.

Ở giải đấu năm ngoái, U17 Indonesia nằm chung bảng với U17 Brazil, U17 Zambia, U17 Honduras. Đội bóng xứ vạn đảo đã hứng chịu thất bại 0-4 trước U17 Brazil nhưng họ cũng đi vào lịch sử khi giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup khi đánh bại U17 Honduras với tỷ số 2-1.