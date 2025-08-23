Sai lầm nối sai lầm, Man City gục ngã trước Tottenham

Tottenham đã có khởi đầu ấn tượng tại sân khách Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-26 khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City ngay tại sân vận động Etihad vào tối 23/8. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng trên sân khách của "Gà trống" trước đối thủ khó chịu này.

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với khí thế hừng hực sau những chiến thắng đậm ở vòng mở màn, Tottenham đè bẹp Burnley 3-0, trong khi Man City còn ấn tượng hơn với chiến thắng 4-0 trước Wolves. Dù được đánh giá cao hơn khi thi đấu trên sân nhà, nhưng Man City đã phải đối mặt với một Tottenham đầy bản lĩnh, đội bóng chỉ thua 1 trong 4 trận gần nhất tại Etihad. Và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó, đặc biệt là trong hiệp một.

Hàng thủ của Tottenham đã chơi chặt chẽ trước Man City.

Sau cú sút chệch cột dọc của Pedro Porro, Man City nhanh chóng đáp trả với Omar Marmoush là tâm điểm. Tiền đạo người Ai Cập có một cú sút đi chệch khung thành trước khi bị Guglielmo Vicario cản phá hai lần liên tiếp, trong đó có một pha cứu thua xuất thần khi Marmoush đối mặt trực tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank, người thay thế Ange Postecoglou với triết lý thực dụng hơn, Tottenham chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi Mohamed Kudus có đường chuyền nhanh cho Richarlison, người đã có pha thoát bẫy việt vị đầy khôn khéo và sau đó kiến tạo cho Brennan Johnson dứt điểm tự tin mở tỷ số trận đấu ở phút 35.

Chỉ ít phút sau, Tottenham nhân đôi cách biệt, nhưng lần này bàn thắng lại đến từ sai lầm của chính Man City. Dưới áp lực lớn từ hàng công Tottenham, thủ môn James Trafford cố gắng thực hiện một đường chuyền ngắn. Richarlison nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng và Joao Palhinha đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên cho Tottenham.

Palhinha ăn mừng sau khi sút tung lưới Man City.

Bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Tottenham tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp hai. Dù không tạo ra nhiều cơ hội tấn công rõ rệt, nhưng hàng phòng ngự của Tottenham đã chơi cực kỳ chắc chắn, khiến các học trò của Pep Guardiola gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Vicario.

Trong những phút cuối trận, Man City kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Tottenham. Đây là một buổi chiều tương đối thoải mái cho đoàn quân của Frank, khi họ đã giành trọn 6 điểm sau 2 trận mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Man City vẫn chưa thể hiện được phong độ đỉnh cao, với những điểm yếu bị khai thác bởi một trong những "khắc tinh" của Guardiola. Tottenham tiếp tục là đội bóng mà Pep Guardiola để thua nhiều trận nhất (10 trận) trong sự nghiệp huấn luyện của mình.