Sabalenka lần thứ hai liên tiếp vô địch US Open

Aryna Sabalenka đã đi vào lịch sử US Open khi trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ Serena Williams vào năm 2014. Chiến thắng thuyết phục 6-3, 7-6(3) trước Amanda Anisimova đã khép lại một mùa giải đầy ấn tượng của tay vợt 27 tuổi, Sabalenka đã có được danh hiệu Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp.

Sau một năm thống trị bảng xếp hạng WTA, Sabalenka đã chứng minh đẳng cấp vượt trội của mình. Trong 11 giải Grand Slam gần nhất, cô đã giành chiến thắng 4 lần, 3 lần á quân, 3 trận bán kết và 1 trận tứ kết. "Tất cả những bài học khó khăn đó đều đáng giá", Sabalenka chia sẻ, gói gọn một năm phi thường chỉ trong một câu nói.

Sabalenka giành chức vô địch US Open lần thứ hai liên tiếp (Ảnh: Getty).

Với 4 danh hiệu tại US Open và Australian Open, Sabalenka đang tái hiện thành tích của Naomi Osaka giai đoạn 2018-2021, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng Grand Slam thứ 100 của Sabalenka, với tỷ lệ thắng 79.4%, chỉ xếp sau Iga Swiatek trong số các tay vợt đang thi đấu.

Mặc dù Anisimova có thành tích đối đầu 6-3 trước Sabalenka, nhưng cuộc chạm trán thứ 10 này lại hoàn toàn khác biệt. Trước đây, khả năng căn thời gian, những cú đánh gọn gàng và kỹ thuật của Anisimova thường gây khó khăn cho Sabalenka. Tuy nhiên, trong trận chung kết này, Anisimova liên tục chịu áp lực và mắc quá nhiều lỗi.

Anisimova kết thúc trận đấu với 29 lỗi đánh hỏng và 22 winner. Ngược lại, Sabalenka đã chơi một cách thận trọng hơn, chỉ có một cú ace nhưng đạt được 13 winner và 15 lỗi đánh hỏng. Sabalenka đã tận dụng thành công 5 trong 6 cơ hội bẻ giao bóng, một yếu tố then chốt dẫn đến chiến thắng.

"Tôi vô cùng ngưỡng mộ những gì bạn đã đạt được. Xin chúc mừng bạn và đội của bạn, các bạn thật tuyệt vời", Anisimova nói với Sabalenka trong lễ trao cúp. Tay vợt người Mỹ cũng thừa nhận hành trình thăng tiến nhanh chóng của mình lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng WTA là "một hành trình điên rồ".

Anisimova (trái) và Sabalenka (phải) nhận danh hiệu tại US Open (Ảnh: Getty).

Trận đấu bắt đầu với những khoảnh khắc căng thẳng. Tại Wimbledon hồi tháng 7, Anisimova đã thua cả 12 game trong trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, và điều này dường như lặp lại khi Sabalenka dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Anisimova đã vùng lên mạnh mẽ và giành được 2 break liên tiếp để vượt lên dẫn 3-2.

Sabalenka nhanh chóng lấy lại thế trận, bẻ giao bóng lần thứ hai và cân bằng tỷ số 3-3. Khi Anisimova giao bóng ở game 8, một lỗi giao bóng kép đã tạo cơ hội cho Sabalenka, hạt giống số 1 tận dụng thành công để vươn lên dẫn trước 5-3 và sau đó ấn định chiến thắng 6-3.

Chiến thắng set đầu tiên là yếu tố then chốt, đặc biệt tại US Open, nơi 28 trong số 30 nhà vô địch nữ gần đây nhất đã thắng set mở màn.

Sang set hai, Anisimova tiếp tục nỗ lực, cân bằng tỷ số 3-3 sau khi bị dẫn trước. Tuy nhiên, Sabalenka đã thể hiện sự kiên cường, bẻ game để vươn lên dẫn 4-3. Khi Sabalenka giao bóng quyết định trận đấu ở game 10, Anisimova đã chiến đấu mạnh mẽ để bẻ giao bóng và buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break.

Trong loạt tie-break, Sabalenka chơi chắc tay, giành toàn bộ điểm số khi cầm giao bóng và giành 2 mini break, qua đó thắng 7-3 và chính thức đăng quang ngôi vô địch US Open lần thứ hai liên tiếp.