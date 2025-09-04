Anisimova "phục thù" thành công, loại Swiatek khỏi US Open

Hạt giống số 8 Amanda Anisimova đã tạo nên bất ngờ lớn tại US Open vào sáng 4/9, khi đánh bại hạt giống số 2 Iga Swiatek để giành quyền vào bán kết. Chiến thắng này không chỉ đưa tay vợt người Mỹ tiến sâu vào giải đấu mà còn là màn trả thù ngọt ngào cho thất bại thảm hại trước chính đối thủ này tại chung kết Wimbledon.

Anisimova từng chịu thua trắng 0-6, 0-6 trước Swiatek tại Wimbledon hồi tháng 7, tuy nhiên tay vợt hạt giống số 8 đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác biệt trên sân vận động Arthur Ashe khi giành chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-3.

Anisimova có chiến thắng ấn tượng trước Swiatek (Ảnh: Getty).

Swiatek với tư cách đương kim vô địch Wimbledon và WTA Cincinnati Open, cô bước vào US Open với vị trí ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, hy vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ 7 của tay vợt người Ba Lan đã tan biến sau trận đấu kéo dài 1 giờ 36 phút đầy kịch tính.

“Trở lại từ Wimbledon như thế này thực sự là điều đặc biệt đối với tôi”, Anisimova chia sẻ sau trận đấu, nhấn mạnh nỗ lực xoay chuyển tình thế sau thất bại đau đớn. Cô nói thêm: “Tôi cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều để xoay chuyển tình thế sau đó. Tôi biết mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn, thực sự là một cuộc chiến đối với tôi”.

Swiatek thừa nhận thất bại của mình xuất phát từ những vấn đề trong giao bóng, với tỷ lệ giao bóng một thành công chỉ đạt 50% và chỉ giành được 10 trong số 30 điểm từ giao bóng hai. “Tôi không thể thắng trận đấu hôm nay nếu chơi như vậy, giao bóng như vậy, và Amanda cũng chơi rất quyết liệt khi trả giao bóng. Mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Cô ấy di chuyển tốt hơn, chơi tốt hơn. Mọi thứ đều khác biệt", Swiatek nói, đồng thời nhận định màn trình diễn của Anisimova hoàn toàn khác biệt so với Wimbledon.

Trận tứ kết khởi đầu không mấy suôn sẻ cho Anisimova khi cô bị bẻ giao bóng ngay game đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ đã nhanh chóng lấy lại thế trận, bẻ giao bóng của Swiatek và giữ vững lợi thế. Bước ngoặt của set đấu đến ở game thứ 10 khi Swiatek mắc lỗi giao bóng, tạo cơ hội cho Anisimova giành set point và kết thúc set đầu với tỷ số 6-4.

Swiatek giao bóng không tốt tại tứ kết US Open (Ảnh: Getty).

Sang set thứ hai, Swiatek cố gắng lấy lại phong độ và sớm dẫn trước 2-0. Nhưng Anisimova một lần nữa khai thác điểm yếu trong giao bóng của đối thủ để bẻ giao bóng và cân bằng tỷ số. Với một cú giao bóng khác có lợi, Anisimova vươn lên dẫn 4-3, và sau đó Swiatek mắc lỗi giao bóng kép ở break-point, tạo điều kiện cho đối thủ giành quyền giao bóng để kết thúc trận đấu.

Anisimova nhanh chóng dẫn 40-0, giành ba điểm quyết định. Dù Swiatek cứu được hai điểm đầu tiên, nhưng may mắn đã mỉm cười với Anisimova khi một cú chạm lưới khác khiến bóng nảy ra ngoài tầm với của Swiatek, ấn định chiến thắng cho tay vợt người Mỹ.

Tại bán kết diễn ra vào ngày 5/9, Anisimova sẽ đối đầu với tay vợt vô địch US Open hai lần Naomi Osaka, tay vợt người Mỹ gốc Nhật Bản đã đánh bại hạt giống số 11 Karolina Muchova với tỷ số 6-4, 7-6 tại trận tứ kết cuối cùng ở nội dung đơn nữ.