Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Juventus hòa Dortmund trong trận cầu 8 bàn thắng

Hiệp một trận đấu giữa Dortmund và Juventus đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, kịch bản hoàn toàn thay đổi trong hiệp hai khi cả hai đội đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng với tổng cộng 8 pha lập công, rượt đuổi tỷ số kịch tính đến tận những phút cuối cùng của trận đấu.

Cả Dortmund và Juventus nhập cuộc thận trọng khiến hiệp một trận đấu không có bàn thắng (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, châm ngòi cho sự bùng nổ chính là bàn thắng mở tỷ số của Adeyemi cho Dortmund ở phút 52 khi anh một mình đột phá trung lộ, rồi sút chìm chân trái từ 17m làm tung lưới thủ môn Di Gregorio.

Bị đối thủ dẫn trước, Juventus tỏ ra không chịu lép vế. Phút 64, Yildiz gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm khi chỉ trong vòng 4 phút, trận đấu đã có thêm 2 bàn thắng. Nmecha đưa Dortmund vượt lên dẫn 2-1 ở phút 65, nhưng ngay lập tức Vlahovic đã đáp trả bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 68.

Những phút cuối trận, Dortmund là đội hoàn toàn làm chủ cuộc chơi nhờ sự vượt trội về mặt chiến thuật. Phút 74, hậu vệ Yan Couto đột phá và dứt điểm gọn gàng vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-2.

Chỉ 10 phút sau, Ramy Bensebaini thực hiện thành công quả phạt đền, sau khi một cầu thủ Juventus để bóng chạm tay trong vòng cấm, ấn định tỷ số 4-2 cho đội bóng nước Đức.

Tưởng chừng kết quả trận đấu đã được định đoạt thì bất ngờ Juventus đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng. Chỉ trong những phút bù giờ ít ỏi, họ đã liên tiếp có hai bàn thắng.

Các cầu thủ Juventus ăn mừng cuồng nhiệt sau khi ghi 2 bàn không tưởng ở những phút bù giờ cuối cùng (Ảnh: Getty).

Vlahovic hoàn tất cú đúp ở phút 90+4, và chỉ 2 phút sau đó, Kelly đã có pha lập công quyết định, san bằng tỷ số 4-4 cho đội bóng Italy trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 4-4, Dortmund phải rời sân với chỉ một điểm và đầy sự tiếc nuối, trong khi Juventus có thể thở phào nhẹ nhõm. "Bà đầm già" đã thoát thua mất mặt trước đối thủ từng đánh bại họ 3-1 trong trận chung kết Champions League 1997.

Trận đấu tiếp theo, Juventus sẽ gặp Villarreal vào lúc 2h ngày 2/10, cùng lúc Dortmund cũng sẽ tiếp đón Athletic Bilbao trên sân Signal Iduna Park.