Mbappe lập cú đúp, Real Madrid thắng Marseille dù bị đuổi người

Tiếp đón Marseille trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid sử dụng đội hình thiên về tấn công với bộ ba tiền đạo Guler, Rodrygo, Mbappe. Đoàn quân HLV Xabi Alonso ép sân ngay từ đầu và dồn đối thủ về phòng ngự.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên, ngoài tình huống chấn thương phải rời sân sớm của Trent Alexander-Arnold, Real Madrid đã có 3 cơ hội ngon ăn nhưng Mbappe và Franco Mastantuono đều dứt điểm quá vội vàng.

Real Madrid đã trải qua trận đấu vô cùng khó khăn (Ảnh: Getty).

Sự lơi lỏng trong phòng ngự khiến Real Madrid phải trả giá ở phút 22, Mason Greenwood cướp bóng của Arda Guler và tăng tốc đến sát vòng cấm đội chủ nhà, chuyền thuận lợi cho Timothy Weah dứt điểm hiểm hóc vào góc gần đánh bại Thibaut Courtois mở tỷ số 1-0 cho Marseille.

4 phút sau, Weah suýt chút nữa đã hoàn tất cú đúp nhưng cú sút xa từ cự ly 30m của anh không thể đánh bại được thủ môn Courtois. Chơi thiếu sắc nét, tuy nhiên Real Madrid phần nào gặp may mắn trong các tình huống tấn công.

Phút 28, Rodrygo đi bóng lắt léo trong vòng cấm và bị Geoffrey Kondogbia phạm lỗi, Real Madrid được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Mbappe bình tĩnh đánh bại thủ môn Rulli, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.

Sau bàn gỡ, Real Madrid tiếp tục ép sân, tài năng trẻ Mastantuono gây thất vọng khi dứt điểm ra ngoài trước khung thành trống ở cuối hiệp 1. Đầu hiệp 2, Mbappe dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp giúp Real Madrid đánh bại Marseille (Ảnh: Getty).

Bế tắc trong việc ghi bàn, Real Madrid còn gặp khó khăn ở hiệp 2 khi đội trưởng Dani Carvajal bị đuổi khỏi sân sau tình huống chơi xấu thủ thành Rulli ở phút 72.

Dù không tạo được nhiều cơ hội, tuy nhiên may mắn đã đến với Real Madrid ở phút 80. Vinicius mang về quả phạt 11m thứ hai trong trận đấu sau tình huống tạt bóng khiến hậu vệ Marseille để tay chạm bóng trong vòng cấm. Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Real Madrid dẫn trước 2-1.

Real Madrid phòng ngự kiên cường trong thế thiếu người để giành chiến thắng 2-1 chung cuộc trước đại diện nước Pháp. Mbappe có trận đấu đáng nhớ khi anh cán mốc 50 bàn thắng cho Real Madrid.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Guler, Rodrygo, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (29' pen, 81' pen).

Marseille: Rulli, Medina, Balerdi, Pavard, Emerson, Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, O'Riley, Weah, Aubameyang.

Bàn thắng: Weah (22').