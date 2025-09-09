Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Italy thắng Israel trong trận đấu có 9 bàn thắng

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 9/9 (Ảnh: UEFA).

Cách đây vài ngày, Italy đã có chiến thắng áp đảo 5-0 trước Estonia và cả 5 bàn thắng được ghi trong hiệp hai. Trong cuộc đối đầu với Israel rạng sáng 9/9, đoàn quân của HLV Gattuso tiếp tục cho người hâm mộ chứng kiến một trận cầu “điên rồ” khác với 9 bàn thắng được ghi nhờ công của cả hai đội.

Italy khởi đầu đầy khó khăn trước Israel tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).

Ngay phút 16, Israel đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống phản lưới nhà của tiền vệ Manuel Locatelli. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài lâu bởi đến phút 40, tiền đạo Moise Kean đã kịp thời gỡ hòa 1-1 cho Italy, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hiệp hai chứng kiến chứng kiến thế trận trở nên kịch tính. Phút 52, Israel bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ pha lập công của Dor Peretz. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 phút sau đó, Italy đã đáp trả mạnh mẽ. Moise Kean ghi bàn gỡ hòa ở phút 54, trước khi Matteo Politano nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 58, giúp Azzurri lật ngược thế cờ.

Phút 81, Raspadori nới rộng cách biệt lên 4-2 cho Italy, kết quả trận đấu tưởng chừng đã an bài thì bất ngờ Israel vùng lên mạnh mẽ.

Sự kiên cường của họ đã được đền đáp bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút. Sau pha phản lưới nhà của Bastoni ở phút 87, Dor Peretz đã tỏa sáng với pha lập công thứ hai ở phút 89, giúp Israel gỡ hòa 4-4 đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, Italy vẫn chứng tỏ mình là đội bóng bản lĩnh hơn. Khi tất cả nghĩ về một kết quả hòa thì bất ngờ Sandro Tonali tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, xuyên qua hàng thủ đông người và ấn định chiến thắng 5-4 cho Azzurri ở phút 90+1.

Các cầu thủ Italy ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn trước Israel (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Gattuso tiếp thêm lửa cho tham vọng World Cup 2026. Bởi lẽ, chỉ đội nhất bảng mới có vé trực tiếp, trong khi đội nhì phải đá vòng play-off đầy rủi ro. Ba điểm quý giá đã giúp Italy vượt qua áp lực sau khởi đầu thất vọng với thất bại 0-3 trước Na Uy.