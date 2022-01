Rời Nhật Bản, Thanh Thúy trở về Việt Nam thi đấu ở giải bóng chuyền 2022

Thanh Thúy đang có phong độ cực tốt trong màu áo PFU Blue Cats mùa giải này. Hiện tại, cô đang trong thời gian nghỉ Đông. Theo dự kiến, giải đấu này trở lại vào ngày 16/1. Nếu PFU Blue Cats không thể góp mặt trong trận chung kết thì Thanh Thúy sẽ kết thúc mùa giải vào ngày 16/4.

Thanh Thúy sẽ chia tay CLB PFU Blue Cats của Nhật Bản sau mùa giải này.

Sau khi kết thúc mùa giải ở Nhật Bản, VĐV này sẽ trở về Việt Nam để hội quân cùng ĐTQG và tập trung thi đấu cho đội bóng chủ quản là VTV - Bình điền Long An. Thanh Thúy được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình của đội bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games.

Với kinh nghiệm thi đấu ở Nhật Bản, VĐV cao tới 1,93 mét này hứa hẹn giúp bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thành công ở SEA Games. Sau đó, cô sẽ cùng bóng chuyền Việt Nam chinh chiến ở ASIAD.

Về phía đội VTV - Bình điền Long An, do ở mùa giải trước, họ gửi công văn xin không tham gia giải do một số thành viên nhiễm Covid-19 nên họ bị đẩy xuống thứ 10 chung cuộc. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng này sẽ không được phân hạt giống tại giải VĐQG 2022 và sẽ gặp bất lợi khi chia bảng.

Mục tiêu của đội bóng do HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền dẫn dắt là lọt vào top 4 đội bóng chuyền mạnh nhất giải.