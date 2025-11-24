Bellingham giúp Real Madrid tránh khỏi thất bại ở La Liga

Real Madrid hành quân tới sân của Elche với quyết tâm chiến thắng khi bị Barcelona áp sát về mặt điểm số và tạm chiếm ngôi đầu bảng. Đoàn quân HLV Xabi Alonso rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Real Madrid liên tục bị đội chủ nhà Elche dẫn trước (Ảnh: Getty).

HLV Xabi Alonso sử dụng đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Guler, Bellingham, Rodrygo, Mbappe. Hai đội thi đấu khá tốc độ trong hiệp thi đấu đầu tiên nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra cởi mở hơn và các bàn thắng liên tục đến. Phút 53, Valera đánh gót tinh tế để Febas thoát xuống và dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Courtois và mở tỷ số 1-0.

Sức ép của Real Madrid đã được đền đáp ở phút 78, từ tình huống Real Madrid tổ chức đá phạt góc, Bellingham nỗ lực không chiến. Huijsen đứng ngay gần và dứt điểm nối nhanh để gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.

Sau đó, Real Madrid bất ngờ chơi chậm và để lộ sơ hở trong phòng ngự. Phút 84, Alvaro Rodriguez bất ngờ đột phá từ giữa sân, vượt qua Asencio và sau đó dứt điểm đánh bại thủ môn Courtois giúp Elche dẫn 2-1.

Bellingham gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid ở cuối trận (Ảnh: Getty).

Sự tỏa sáng của các ngôi sao giúp Real Madrid tạo nên sự khác biệt ở phút 87. Huijsen làm tường tốt để Bellingham dứt điểm. Thủ môn Pena cản phá được, bóng bật ra và Mbappe kịp băng tới chuyền ngược lại cho Bellingham dứt điểm tung lưới Elche, gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid.

Trong thời gian cuối trận, Real Madrid được chơi hơn người khi Chust nhận thẻ vàng thứ hai nhưng họ không thể tận dụng để giành chiến thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 2-2, Real Madrid (32 điểm) lấy lại ngôi đầu bảng La Liga, nhưng họ chỉ còn hơn Barcelona đúng một điểm.

Đội hình xuất phát

Elche: Inaki Pena, Fort, Affengruber, Chust, Nunez, Diangana, Aguado, Febas, Valera, Mir, Andre Silva.

Bàn thắng: Febas 53', Alvaro Rodriguez 84'.

Real Madrid: Courtois, Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Fran Garcia, Ceballos, Guler, Bellingham, Rodrygo, Mbappe.

Bàn thắng: Huijsen 78', Bellingham 87'.