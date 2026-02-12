Real Madrid rút lui khỏi Super League, siêu dự án sụp đổ

Real Madrid và UEFA cho biết động thái này được thực hiện “vì lợi ích của bóng đá cấp CLB tại châu Âu”. Kể từ khi Super League được công bố vào năm 2021, Real Madrid đã rơi vào thế đối đầu với cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu.

Real Madrid thông báo rời khỏi dự án Super League (Ảnh: Getty).

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi đó khởi kiện UEFA, cho rằng tổ chức này đã tìm cách ngăn cản trái pháp luật việc ra mắt một giải đấu mới do các CLB sáng lập đề xuất.

Cuối tuần trước, Barcelona chính thức tuyên bố rút khỏi dự án Super League, khiến Real Madrid trở thành đội duy nhất trong số 12 CLB sáng lập ban đầu còn tiếp tục gắn bó với ý tưởng này.

Trong tuyên bố chung được Real Madrid và UEFA công bố, có đoạn: “Sau nhiều tháng thảo luận được tiến hành vì lợi ích cao nhất của bóng đá châu Âu, UEFA, European Football Clubs (EFC) và CLB Real Madrid thông báo đã đạt được một thỏa thuận nguyên tắc vì sự phát triển bền vững của bóng đá cấp CLB tại châu Âu, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thành tích thể thao, nhấn mạnh tính bền vững dài hạn của các CLB cũng như nâng cao trải nghiệm người hâm mộ thông qua việc ứng dụng công nghệ”.

Tuyên bố cũng khẳng định: “Thỏa thuận nguyên tắc này sẽ đồng thời là cơ sở để giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến European Super League, sau khi các nguyên tắc nói trên được cụ thể hóa và triển khai”.

Cách đây vài tháng, Chủ tịch Florentino Perez vẫn tuyên bố theo đuổi dự án Super League tới cùng (Ảnh: Getty).

Chỉ mới tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất dự án Super League, vẫn tuyên bố ông “tin tưởng hơn bao giờ hết” vào chiến thắng trong cuộc đối đầu với UEFA. Ông nhấn mạnh Real Madrid sẽ “theo đuổi không mệt mỏi” quyền được tự tổ chức một giải đấu riêng, đồng thời tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại từ UEFA.

Trước đó, vào tháng 10, UEFA tiết lộ rằng trong những tháng gần đây đã diễn ra một số cuộc trao đổi không chính thức với A22 Sports Management, đơn vị hậu thuẫn dự án Super League, nhằm tìm kiếm một giải pháp dung hòa.

Cơ quan này xác nhận: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng Tổng thư ký UEFA, ông Theodore Theodoridis, đã gặp đồng sáng lập A22, ông Anas Laghrari, trong một vài dịp tại các sự kiện công khai. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi này không dẫn tới bất kỳ kết quả chính thức nào”.

Sau khi UEFA ngăn chặn nỗ lực ra mắt Super League và đe dọa trừng phạt các CLB tham gia, A22 đã đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ).

Tháng 12/2023, ECJ ra phán quyết cho rằng các quy định trước đây của UEFA về việc phê duyệt các giải đấu mới đã vi phạm luật Liên minh châu Âu. Tiếp đó, một tòa án tại Madrid cũng đưa ra phán quyết tương tự. Dựa trên những cơ sở pháp lý này, Real Madrid hồi tháng 10 năm ngoái tuyên bố sẽ yêu cầu “khoản bồi thường đáng kể” liên quan đến cách xử lý vụ việc của UEFA.

Việc đạt được thỏa thuận nguyên tắc lần này được xem là bước ngoặt quan trọng, khép lại một chương căng thẳng giữa Real Madrid và UEFA, đồng thời mở ra khả năng tái định hình quan hệ giữa các CLB lớn và cơ quan quản lý bóng đá châu Âu trong giai đoạn tới.