Thắng Real Madrid 4-0, PSG tiến vào chung kết FIFA Club World Cup 2025

PSG thắng đậm Real Madrid 4-0

Trước trận bán kết, Real Madrid chịu tổn thất lớn khi Trent Alexander-Arnold vắng mặt do chấn thương. HLV Xabi Alonso sử dụng bộ ba tiền đạo Mbappe, Gonzalo Garcia, Vinicius còn Bellingham đảm nhận việc dẫn dắt lối chơi.

PSG áp đảo hoàn toàn trước Real Madrid (Ảnh: Getty).

Bên phía Paris Saint-Germain (PSG), nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Kvaratskhelia, Doue và Dembele. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện nước Pháp đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Phút thứ 6, sai lầm sơ đẳng của Asencio tạo điều kiện cho Dembele cướp bóng trong vòng cấm địa Real Madrid. Dembele chưa kịp dứt điểm, nhưng Fabian Ruiz đã có mặt kịp lúc và dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Ba phút sau, Rudiger mắc lỗi và Dembele tận dụng tốt sai lầm của đối phương để nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho PSG. Sai lầm tệ hại ở hàng thủ khiến Real Madrid nhận 2 bàn thua chớp nhoáng.

Đến phút 24, Hakimi tăng tốc bên cánh phải trước khi căng ngang để Fabian Ruiz hãm bóng, vượt qua sự truy cản của Valverde rồi thực hiện cú dứt điểm thành bàn nâng tỷ số lên 3-0, hoàn tất cú đúp của mình.

Bước sang hiệp 2, PSG chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng họ vẫn kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Real Madrid chơi bế tắc và trong ngày Mbappe nhạt nhòa khi đối đầu đội bóng cũ, đại diện Tây Ban Nha không thể gây sức ép đủ lớn lên khung thành của thủ môn Donnarumma.

Tình huống Fabian Ruiz nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 (Ảnh: EPA).

Phút 88, tiền đạo vào thay người Goncalo Ramos ấn định chiến thắng 4-0 cho PSG sau pha dứt điểm chớp nhoáng. Sau khi ghi bàn, Goncalo Ramos đã gây xúc động khi thể hiện hành động tri ân người đồng hương vừa mới qua đời Diogo Jota. Real Madrid nhận thất bại cay đắng trong ngày hàng thủ chơi tệ hại.

Trọng tài Simon Marciniak không cho hai đội đá bù giờ ở hiệp hai, khi trận đấu đã an bài và cầu thủ hai bên cũng kiệt sức. Nhiệt độ tại New Jersey (Mỹ) trong ngày diễn ra trận đấu là 34 độ C và trên mặt sân có thể nóng hơn thế.

Bản thân Real Madrid cũng không thể tấn công và tạo ra một pha bóng đáng chú ý nào ở trận đấu này. PSG cho thấy phong độ xuất sắc khi họ vào đến chung kết mà chỉ thủng lưới một bàn và loại nhiều đội bóng lớn như Inter Miami, Bayern Munich, Real Madrid.

Dễ dàng "hủy diệt" Real Madrid, đội bóng thành Paris giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup 2025 gặp Chelsea. Trận đấu này diễn ra lúc 2h ngày 14/7 tại Mỹ.

Đội hình thi đấu

PSG: Donnarumma, Nuno Mendes (Lee Kang-in 79'), Beraldo, Marquinhos, Hakimi, Ruiz (Zaire-Emery 66'), Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia (Barcola 59'), Doue (Mayulu 66'), Dembele (Goncalo Ramos 59').

Bàn thắng: Fabian Ruiz (6', 24'), Dembele (9'), Goncalo Ramos (87')

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio (Militao 64'), Rudiger, Fran Garcia (Carvajal 71'), Tchouameni, Bellingham (Modric 64'), Guler (Vazquez 83'), Mbappe, Gonzalo Garcia, Vinicius (Brahim Diaz 64').