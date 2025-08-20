Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid thắng trận mở màn La Liga

Tiếp đón đối thủ yếu Osasuna trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Guler, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân HLV Xabi Alonso đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Mbappe ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Osasuna (Ảnh: Getty).

Trong suốt hiệp 1, thủ môn Courtois gần như không có cơ hội chạm bóng do Osasuna chỉ tập trung phòng ngự. Lối chơi chắc chắn và đầy tập trung của đội khách khiến Real Madrid có rất ít cơ hội ghi bàn.

Hàng công của Real Madrid thi đấu khá thiếu gắn kết và họ chấp nhận hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên. Điểm nhấn của trận đấu đến ở đầu hiệp 2, Mbappe bứt tốc buộc Juan Cruz phải phạm lỗi trong vòng cấm và Real Madrid được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Mbappe bình tĩnh đánh bại thủ thành Herrera, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid ở phút 51. Osasuna vẫn tiếp tục chơi phòng ngự ở những phút tiếp theo để hạn chế bàn thua và khiến Real Madrid không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn.

Lối chơi của Osasuna khởi sắc hơn ở cuối trận, khi Bretones và Budimir cũng nhiều lần đe dọa cầu môn của Real Madrid. Tuy nhiên thủ môn Courtois thi đấu chắc chắn và không mắc bất kỳ sai lầm nào.

Real Madrid còn nhiều vấn đề cần cải thiện về sự hiệu quả của hàng tiền đạo (Ảnh: Getty).

Trận đấu khép lại với tranh cãi khi Bretones của Osasuna nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ sau pha kéo áo Gonzalo Garcia. Đây là tình huống phạt thẻ khá nặng với cầu thủ đội khách.

Real Madrid bảo toàn chiến thắng 1-0 chung cuộc trên sân Bernabeu và khởi đầu La Liga 2025-26 với 3 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, họ còn nhiều điều cần cải thiện để đua vô địch mùa giải này với Barcelona và Atletico.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Guler, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (51' phạt đền).

Osasuna: Herrera, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Rosier, Torro, Moncayola, Bretones, Ruben Garcia, Oroz, Budimir.