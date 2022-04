Real Madrid - Chelsea: Hy vọng mong manh

LỊCH THI ĐẤU TỨ KẾT LƯỢT VỀ CHAMPIONS LEAGUE 02h00 ngày 13/4: Real Madrid - Chelsea (lượt đi 3-1) 02h00 ngày 13/4: Bayern Munich - Villarreal (lượt đi 0-1) 02h00 ngày 14/4: Atletico - Man City (lượt đi 0-1) 02h00 ngày 14/4: Liverpool - Benfica (lượt đi 3-1)

Ở bán kết UEFA Champions League năm ngoái, Chelsea đã vượt qua Real Madrid trước khi hạ nốt Man City để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên năm nay, mọi thứ không hề diễn ra suôn sẻ với đoàn quân HLV Thomas Tuchel.

Benzema tỏa sáng với cú hattrick giúp Real Madrid thắng Chelsea 3-1 ở tứ kết lượt đi (Ảnh: AP).

Sau khi tình hình tài chính CLB bết bát do ông chủ Roman Abramovich bị phong tỏa tài sản, tâm lý cầu thủ Chelsea trở nên bất an. Họ đã sớm rời khỏi cuộc đua vô địch Premier League do không duy trì được phong độ ổn định như Man City và Liverpool.

Ở trận lượt đi với Real Madrid tại Stamford Bridge, Chelsea đã thể hiện phong độ đầy bất ổn. Những sai lầm trong phòng ngự khiến The Blues liên tiếp bị Benzema trừng phạt và Chelsea nhận thất bại 0-3 trên sân nhà.

Tái đấu ở Bernabeu, Chelsea bị đánh giá thấp về cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng. Real Madrid đang đạt phong độ ổn định khi mới đánh bại Getafe và tiến gần đến ngôi vô địch La Liga, nên họ hoàn toàn có thể dồn hết tâm sức cho Champions League.

Chelsea đã có màn khởi động hoàn hảo cho chuyến đi trước Tây Ban Nha, khi mới đánh bại Southampton 6-0. Đội quân HLV Thomas Tuchel cũng có thể dồn toàn lực cho cuộc đấu ở Champions League sau khi cầm chắc vị trí thứ ba Premier League.

Chelsea buộc phải tấn công ở Bernabeu để nuôi hy vọng lội ngược dòng (Ảnh: AP).

Real Madrid đón nhận tin vui về lực lượng khi trung vệ Eder Militao hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân. Mặc dù vậy, trung vệ người Brazil đứng trước nguy cơ bị treo giò ở bán kết nếu tiếp tục nhận thẻ vàng.

Mặc dù vậy, Real Madrid sẽ vắng khá nhiều ngôi sao tấn công như Eden Hazard, Luka Jovic, Isco do chấn thương còn Jesus Vallejo mắc Covid-19. Những cầu thủ được nghỉ ngơi ở trận gặp Getafe cuối tuần qua sẽ đá chính trước Chelsea đêm nay gồm Ferland Mendy, Toni Kroos và Luka Modric.

Chelsea cũng gặp những tổn thất nhất định về lực lượng khi Ben Chilwell và Callum Hudson-Odoi chấn thương. Chân sút Romelu Lukaku không ra sân trước Southampton cuối tuần qua và cũng sẽ vắng mặt trong chuyến đi đến Bernabeu do chấn thương gót chân.

Đội trưởng Cesar Azpilicueta đang mắc Covid-19 và không thể ra sân. Tuy nhiên HLV Thomas Tuchel cũng không phải lo lắng quá nhiều về hàng thủ khi Christensen, Thiago Silva, Rudiger cũng đang chơi khá ăn ý.

Trong tình thế buộc phải thắng, Chelsea sẽ phải chọn lối chơi tấn công tại Bernabeu. Hy vọng dồn vào bộ ba tấn công Ziyech, Mount, Havertz trong việc khoan thủng hàng thủ thép của Real Madrid dưới sự chỉ đạo của Alaba.

Toni Kroos được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid điều chỉnh nhịp độ trận đấu trước Chelsea tại Bernabeu (Ảnh: AP).

Real Madrid rất mạnh trong lối chơi phòng ngự phản công và HLV Ancelotti tin tưởng vào khả năng điều phối trận đấu của Kroos và Modric. Sự nguy hiểm của Benzema (người lập hattrick trong cả hai trận đấu với PSG và Chelsea) là điều khiến HLV Thomas Tuchel chắc chắn phải e dè.

Chelsea sẽ nhập cuộc với tâm lý không có gì để mất và họ sẵn sàng đôi công sòng phẳng cùng Real Madrid. Mặc dù vậy, cơ hội ngược dòng của The Blues khá mong manh khi đối thủ đang đạt đến sự ổn định cao nhất và sẽ không mắc sai lầm để hoàn thành mục tiêu tiến vào bán kết.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

FC Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz