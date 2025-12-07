Lamine Yamal ghi bàn, Barcelona hạ Betis trong trận cầu 8 bàn thắng

Trước Real Betis được đánh giá cao, Barcelona vẫn tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Rashford, Yamal, Torres. Hai cựu cầu thủ Man Utd, Antony và Rashford có dịp so tài ở hai bên chiến tuyến.

Real Betis đã không thể tạo nên bất ngờ trước Barcelona (Ảnh: Getty).

Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm. Chỉ 6 phút bóng lăn, Antony đã giúp Betis vượt lên tuy nhiên Barcelona đã nhanh chóng bừng tỉnh.

Phút 11, Ferran Torres dứt điểm chớp nhoáng gỡ hòa 1-1 cho Barcelona. Tiền đạo người Tây Ban Nha có một ngày thi đấu thăng hoa và tiếp tục ghi bàn ở phút 13, giúp CLB xứ Catalonia dẫn lại 2-1.

Barcelona tiếp tục nắm quyền chủ động về thế trận và Roony Bardghji lập công ở phút 31 sau pha dứt điểm cận thành. Ngay trong hiệp 1, Torres đã kịp hoàn tất cú hat-trick ở phút 40 và giúp Barcelona dẫn 4-1 sau hiệp 1.

Ferran Torres tỏa sáng với cú hat-trick (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, Barca tiếp tục tấn công. Phút 59, Yamal ghi dấu ấn bằng cú đá penalty chính xác, nâng tỷ số lên 5-1. Trong khoảng 30 phút cuối, đội khách chơi thiếu quyết tâm, tạo điều kiện để Real Betis lấy lại thế trận.

Phút 85, Llorente ghi bàn, rút ngắn cách biệt xuống 2-5 cho Betis. Hàng thủ Barcelona tiếp tục mắc sai lầm, nhờ đó mà Cucho Hernandez thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5.

Barcelona bảo toàn chiến thắng 5-3 chung cuộc và tiếp tục dẫn đầu La Liga với 40 điểm, hơn Real Madrid 4 điểm. Đêm nay, Real Madrid sẽ tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu.

Đội hình thi đấu

Real Betis: Valles, Ruibal, Natan, Bartra, Gomez, Altimira, Roca, Antony, Fornals, Ezzalzouli, Cucho Hernandez.

Bàn thắng: Antony (6'), Llorente (85'), Cucho Hernandez (pen 90').

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Bardghji, Eric Garcia, Pedri, Rashford, Yamal, Torres.

Bàn thắng: Torres (11', 13', 40'), Bardghji (31'), Yamal (pen 59').